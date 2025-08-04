放話要8次！納豆爆婚禮「沒空洞房」被1事耽誤　阿Ken揭場邊落淚真相

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（5日）晚9點播出「多年來一直沒說的事，他們當年辦婚禮辦到差點不結了」，主持人納豆一開場就催促阿Ken和安心亞趕快找到另一半：「你們非常孤單、難過對不對？歡迎你們來我的世界看看，結婚完全不可怕，你們結結看就知道了。」阿Ken聽了也說出自己在納豆婚禮上爆哭的原因。

▲納豆日前舉辦婚禮，幸福畫面感動眾人。（圖／中天綜合台提供）

納豆和依依在婚禮上的致詞逼哭所有人，連主持人阿Ken都罕見落淚，頻頻被捕捉拭淚畫面，對此他解釋說：「我哭不是為了要搶鏡頭，是因為大家沒看到我看到的畫面，納豆在醫院復健的時候，依依陪伴他多少漫長的夜晚，從他身體狀況比較差的時候，一路扶持著他到現在，依依不但是他的愛人也是他的恩人，所以在婚禮上看到他們兩個穿得漂漂亮亮的站在舞台上，你能不落淚嗎？」

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▲阿Ken被捕捉邊主持邊掉淚。（圖／中天綜合台提供）

從婚禮開始就在避孕的兩人，婚禮當天納豆終於解禁，也放話晚上的洞房花燭夜要「恩愛8次」，Ken也很好奇納豆和依依婚禮結束後是否有浪漫的洞房花燭夜？不料納豆卻搖頭：「沒有，事情太多了，我算紅包錢算到凌晨4點多。」