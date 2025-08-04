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宋英奎驟逝享年55歲！留下妻女…2韓劇還在播　演《雞不可失》爆紅

記者劉宜庭／綜合報導

南韓男星宋英奎今（4日）今早在車內被發現死亡，享年55歲，留下妻子及2名女兒。他生前以音樂劇出道，也曾參演多部戲劇，更在電影《雞不可失》飾演「崔班長」，在觀眾心目中留下了深刻的印象。

▲宋英奎在《退貨兒童》飾演牧師。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲宋英奎在《退貨兒童》飾演牧師。（圖／翻攝自愛奇藝）

據南韓警方說法，宋英奎於今上午8點在京畿道龍仁市中輛車內被發現，目前正在進行調查。據悉，是一名女性發現了宋英奎並報警。

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宋英奎於1994年以兒童音樂劇演員身份出道，之後參與多部作品並積極活動，包括知名戲劇《未生》、《請回答1988》、《有品位的她》、《Voice》、《Stove League》、《Penthouse 3》。

2025年，宋英奎參演戲劇更有《我的完美秘書》、《鬼宮》、《勞務師盧武鎮》，以及仍在播出當中的《退貨兒童》、《TRY：我們成為奇蹟》。宋英奎7月25日爆出酒駕，由於他在兩部劇中都飾演重要配角，劇組當時無奈發聲「只能盡力剪掉他的份量」，他當時則對外致歉，「真的很抱歉，因為一念之間的失誤毀了一切，因為身體狀態不好吃了藥，因此沒有喝太多酒，但是同樣沒有辯解的餘地。」怎料如今傳出死亡噩耗，震驚眾人。

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