趙露思被批「利用網友輿論解約」！　不忍直接嗆：說話會反噬的

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思近日全面槓上經紀公司「銀河酷娛」，熱搜幾乎被事件佔滿，一位網友在社群發文質疑趙露思「利用網友達成解約目的不合理」，認為她應通過法律途徑解決問題。趙露思隨即回應：「說的話做的事，一定會有反噬的。」沒有選擇隱忍，而是直接嗆聲。

▲趙露思近日全面槓上經紀公司。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）

此前根據趙露思的說法，銀河酷娛在未經協商的情況下，從她工作室帳戶扣除205萬元違約金，並要求支付更多賠償款。此外，去年底突發癱瘓和失語症遭受身心折磨，公司卻以「封殺」威脅噤聲，甚至散布「裝病」謠言。趙露思展示了醫院出具的重度抑鬱及焦慮診斷報告，證明自身健康狀況。她表示，經過長達8個月的解約協商，公司拒絕歸還工作室運營權，導致其團隊解散、工作停擺。銀河酷娛則發佈聲明否認違約行為，稱「始終以藝人意願為先」，但未回應扣款及封殺指控。

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▲趙露思開嗆網友。（圖／翻攝自微博）

趙露思的維權行動引發多方討論，支持者認為她在遭遇公司冷暴力後已走投無路，輿論成為唯一的維權渠道。另有網友指出，中國演藝圈對女藝人的苛刻標準尤為明顯，與男藝人解約事件形成鮮明對比。反對者則認為趙露思應該使用法律途徑解決問題，而非依靠輿論施壓。此外，她針對普通網友的回應也遭到部分批評，認為作為公眾人物應更謹慎言行。