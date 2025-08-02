直擊／台粉排字強大！濱崎步看到小巨蛋一景象驚呆「喔麥尬」30秒

記者吳睿慈／台北報導

「日本天后」濱崎步暌違17年第三度來台開唱，8月1日、2日於台北小巨蛋舉辦《ayumi hamasaki Asia Tour 2025 A ～I am ayu - ep.Ⅱ～》演唱會，總計吸引2.6萬名粉絲共襄盛舉，現場氣氛嗨翻天。現年46歲的她美貌驚人，就連身材都瘦到顛峰時刻的狀態，這次來台做足準備，勁歌熱舞近三小時。

▲濱崎步歌單精心準備。（圖／大步整合行銷提供）



濱崎步暌違17年再次來台開唱，演唱會以升級版四面舞台與全覆蓋LED地板呈現，8套服裝搭配不同髮型，動員上百名工作人員打造視覺與聽覺的饗宴，兩天共吸引超過2.6萬名粉絲到場朝聖。開場造型融合古埃及與未來感設計，戰甲肩飾、金靴圖騰與展翼披風如鳳凰展翅，氣場全開；皇冠髮飾更強化她壓倒性的女王氣勢，視覺震撼十足。

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▲▼濱崎步睽違17年來台開唱。（圖／大步整合行銷提供）



天后一連演唱多首代表出道歷程的作品，從自我激勵與鼓舞人心的〈INSPIRE〉，到面對高峰責任與反思的〈Duty〉，以及以音樂作為自我價值象徵的〈Microphone〉，強勢開場瞬間點燃現場氣氛。

曲目涵蓋出道以來的經典代表作，也回顧她在2000年前後事業巔峰時期創作的「絕望三部曲」，如〈M〉、〈Endless sorrow〉、〈talkin' 2 Myself〉，這些歌曲反映她對孤獨、混亂和責任感的真誠思考與內在掙扎。同時，她也溫柔獻唱多首傳遞「愛與希望」的經典之作，包括〈Voyage〉、〈HEAVEN〉、〈Who...〉與〈MY ALL〉，象徵與歌迷並肩前行、彼此陪伴的深厚情感。演唱會中的大多數歌曲皆由濱崎步親筆填詞，她還演唱了以「CREA」名義親自作曲的〈evolution〉等歌曲，展現她直率、敢愛敢恨的音樂風格與創作能量。

▲濱崎步特別穿上「TAIPEI」的上衣。（圖／大步整合行銷提供）



演唱會來到尾聲時，粉絲舉起排字應援「T LOVE AYU」，濱崎步嚇到喊著「oh my god」，長達30秒的驚訝，對於歌迷的用心很感動，她感性表示「今天大家能在這，是因為大家都沒有放棄，即使我們的人生有很多困難，我們有喜悅跟愛。」她胸前更寫上「TAIPEI」的文字，並唱限定歌曲〈Boys &girls〉，她更承諾「我會再來，很快」，為這次意義非凡的演出也劃下完美句點。