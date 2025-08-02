林逸欣結婚「管罄幫收禮」倪安東在旁遞喜餅　陳志強笑認：曾智希專心拚娃

記者蕭采薇／台北報導

林逸欣與科技業老公Tony，2日補辦延宕三年的喜宴。現場星友雲集，包括藝人江宏恩、張勛傑、陳志強夫婦等，曾經同門的好姐妹管罄更擔任收禮人，老公倪安東也在旁邊遞禮盒，夫妻同心幫忙。

▲管罄在林逸欣婚宴擔任收禮人，老公倪安東也在旁邊遞喜餅。（圖／記者蕭采薇攝）

陳志強帶著老婆曾智希一起出席婚宴，他與林逸欣當年一起合作《艋舺燿輝》，也是林逸欣入行第一部戲，培養出好交情。陳自強說：「逸欣啊，李運慶、楊銘威、張勛傑、黃鐙輝，我們一票人常常私底下約出去吃飯，那時候都還年輕，一直以來都有保持聯絡。」

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▲林逸欣與老公Tony補辦婚宴 。（圖／欣宇宙音樂提供）

而陳志強和曾智希努力拚娃，他大方分享「正在等待機會植入」，因此體貼的陳志強今年常帶老婆到處跑，讓她身心靈放鬆。陳志強說：「如果沒意外的話，智希最近都先不拍戲，專心準備孕事。」他也帶著五位數紅包，到場祝福新人。

▲陳志強、曾智希出席林逸欣婚禮。（圖／記者林敬旻攝）

「前情侶」李運慶、李佳豫也是伴娘伴郎團之一，而李運慶男方的國小同學，也是林逸欣和Tony的媒人；李佳豫則是當初也在兩人認識的那場聚會中，可說是夫妻倆的見證人。此外梁舒涵、林耀晟、方大緯等人皆到場祝賀，氣氛溫馨熱烈。

▲梁舒涵出席林逸欣婚禮。（圖／記者林敬旻攝）