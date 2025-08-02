美女主播李文儀土耳其招桃花　地方媽媽獻兒願娶她當媳婦

記者葉文正／台北報導

三立新聞台54台旗艦節目《消失的國界》，今天(2日)晚上11點將播出第800集，《消失的國界》播出至今17年，始終堅持內容自製自採，除了在國際深度報導節目的行列中，一直深獲觀眾好口碑，更是年年獲得各大新聞獎肯定，為了製作第800集的特別企劃，主持人李文儀特別親自飛往土耳其，帶領觀眾探秘古絲路驛站，造訪土耳其千年古城「孔亞」。

▲李文儀(右二)到土耳其被地方媽媽看上。（圖／三立提供）

李文儀感性表示「節目捕捉過很多時代真實的樣貌，也感受到世界已經有很大的變化，第800集的內容，我們選擇站在文明的十字路口，感受世界無法回放的流動，也回望節目的初衷。」

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▲李文儀到土耳其自拍。（圖／三立提供）

李文儀接任《消失的國界》主持工作三年多，期間向製作人毛遂自薦，人生因此有第一次到非洲拍攝的機會，這次因為800集再次出國採訪，工作求好心切的她說，每次出國工作一回國就很懊惱，因為覺得拍得不夠、行程太趕，這次到土耳其孔亞，那裏是旋轉舞的起源地，為了拍攝梅夫拉那博物館，進入清真寺，必須在35度的炙熱氣溫中包上頭巾，明明汗如雨下，但李文儀為了畫面必須保持鎮定。

而李文儀萬萬沒想到，她認真工作的形象，深深吸引了當地人的注意，採訪工作進行到一半，當地的翻譯突然告訴她，「旁邊的土耳其媽媽問我，目前是不是單身，因為想要介紹他兒子給我，說看我才20多歲很相配」，李文儀說第一時間有點被嚇到了，趕快道謝並婉拒，沒料到對方不放棄，又問了一次，於是決定儘速訪完離場，但仍然禮貌的和婦人拍合照，「被認為只有20多歲，心裡是有點小竊喜，出差前保養霧眉學化妝，看來還是有用的。」

《消失的國界》第800集，李文儀帶回很多精彩內容，節目上將看到萬年世界遺產，看到百年驛站變身為現代飯店，還有翠綠的天坑湖奇景，節目製作人表示，《消失的國界》會堅持好內容的價值不變，採訪製作更多有質感的深度報導，今天(2日)晚間11點《消失的國界》播出第800集，敬請觀眾準時鎖定。