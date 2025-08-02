旗安84收Jin豪禮「堆滿家門口」嚇到！　網笑：一輩子也喝不完

記者張筱涵／綜合報導

南韓網漫作家兼藝人旗安84近日在Instagram公開收到BTS（防彈少年團）成員Jin親自送上的豪禮，引發粉絲熱烈關注。

▲旗安84透過節目和Jin結緣。（圖／翻攝自Instagram／khmnim1513）



旗安84透過綜藝《奇案84的奇趣民宿》和Jin結緣，7月31日發文表示：「我會好好享用的，碩珍（Jin本名），謝謝你沒忘記我，但這還是有點太多了啦！」照片中可見他家門口堆滿由Jin代言的酒，以箱數來算多達22箱。李施彥看了留言「Jin大人，Jin大人」，Pani Bottle也說「給我一瓶就好」，許多網友更是讚嘆「這一輩子也喝不完吧」、「果然是世界級的啊！大手筆的碩珍大人，真羨慕旗安，分施彥一點吧」。

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▲Jin送了22箱酒給旗安84。（圖／翻攝自Instagram／khmnim1513）



事實上，旗安84和Jin曾共同出演《奇案84的奇趣民宿》，節目中與演員池藝恩一起在蔚藍的鬱陵島經營民宿，展開趣味橫生的日常生活，因默契十足而受到觀眾喜愛。該節目也為旗安84帶來青龍系列大獎「男子綜藝人獎」的肯定，當時他也曾在得獎感言中特別提及Jin：「特別感謝碩珍，他可是世界級巨星啊，我本來還擔心他半夜會逃跑，結果他卻遵守所有規則、堅持到底，真的很感激。」

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