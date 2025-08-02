當紅女偶像酒駕4年沒工作　「連成員都罵她」淚崩：不知天高地厚

記者吳睿慈／綜合報導



女團After School出身的女星Lizzy於2021年5月爆出酒駕，原積極轉型當演員的她，事業正紅之際，她因酒駕重創事業，陷入長久低潮，事件發生至今近4年，她首度在隊友正雅（廷娥）的YouTube頻道露面，認了自己過去不知天高地厚，因一次的錯誤失去了很多，甚至連成員都對她感到失望。

▲Lizzy酒駕4年沒工作，首次回到螢幕前。（圖／翻攝自正雅YouTube）

Lizzy爆出酒駕之後，4年來沒有任何演藝圈工作行程，正式回歸螢幕，她首個節目選擇到隊長正雅的頻道作客，重提自己酒駕一事，「那件事（酒駕）是不能發生的事，我沒有辯解的餘地，明明白白地是我的錯誤，因為那件事而遭到波及的記者媒體們，或者是在我身邊很珍惜我的人，讓他們失望了，我真的很抱歉。」Lizzy演藝圈道路一路順遂，帶給觀眾可愛甜美的形象，卻做出酒駕的不良示範，她坦言「第一次感受到大家迴避著我、背對我的狀況，讓我感到很可怕。」

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▲▼Lizzy首次感受到大家刻意避著她，承認感到很害怕。（圖／翻攝自正雅YouTube）



她承認自己身在福中不知福，談話間忍不住哽咽「我不知道天高地厚，比起我所付出的努力，我收到更多更多的福報，正因如此我當時不知天高地厚，過了一段時間，直到我失去了很多才發現我是抱著怎樣的心態活過來、抱著無知的心態地活過來。」深刻了解到自己所犯下的錯誤，她也在節目上感謝：「謝謝成員沒有離開我。」

▲Lizzy酒駕時，連成員都罵她、對她感到失望。（圖／翻攝自正雅YouTube）



事實上，Lizzy酒駕事件爆發之際，After School當時打算重組活動，因此確實有成員對她的行為感到很失望，隊長正雅也訓斥她：「睽違10年合體活動要出演節目，卻沒辦法一起出演，也能感受到她本人有多自責，起初當然是對她感到失望，怎麼會做出這樣的事，成員們也有罵罵她『妳給我好好振作』。」

正雅替Lizzy緩頰：「如果她今天還沒反省自己到底做錯什麼，還是當初那個樣子的話，我可能就不會見她了，但是我看到她很努力地改變，更努力地正向地生活。」決定原諒Lizzy，並邀請對方來到YouTube頻道作客。

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