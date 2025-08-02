《戲說》李宇柔15歲兒離世「2天後託夢了」！　淚見1幕：他終於健康

記者田暐瑋／綜合報導

《戲說台灣》御用演員李宇柔15歲的兒子「牛牛」因罕見疾病AADC（芳香族L-胺基酸脫羧酶缺乏症）於7月28日睡夢中離世。李宇柔悲痛地在社群平台發文，在兒子離世後的第二天，夢見牛牛已康復，與公公牽手散步、聊天，這段夢境成為她心靈的支撐。

李宇柔表示，多年來努力照顧兒子，期盼兒子能健康成長，然而命運終究無法逆轉：「我的兒子走了。天堂能讓他走路、奔跑，我永遠、永遠愛他。」醫師曾預測牛牛僅能活到2、3歲，但奇蹟般活到了15歲。在兒子離開後，許多人安慰孩子已投胎，她也PO出母子倆的合照回應：「很多人來留言給我說，牛牛已經投胎了，我知道大家都是一片好意。希望我放寬心，但我們是基督徒喔，他一定會在天家等著我們團聚的。」

▲李宇柔兒子過世。（圖／翻攝自Facebook／李宇柔）



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在兒子離世後的第二天，李宇柔夢見牛牛已康復，與公公牽手散步、聊天，「我好寬慰喔，他終於健康了，終於正常了，謝謝大家的關心跟祝福，他不會投胎，他一定會等我們團聚的。」她坦言，兒子的離世讓她悲痛不已，但也感到一絲慰藉，因為他終於擺脫病痛，得以在天堂健康奔跑。

李宇柔與丈夫婚後求子之路充滿艱辛，經歷十多次流產後才成功迎來兒子牛牛的出生。起初，醫學檢查顯示一切正常，但隨著時間推移，她逐漸察覺兒子眼神無神，並伴隨肢體異常等症狀，最終確診罹患AADC，該疾病每次發作時會導致雙眼上吊、肢體反折等痛苦症狀，儘管醫師給出的生命預期不長，李宇柔以無微不至的愛與照顧，讓牛牛度過了艱難的15年。

▲李宇柔兒子過世。（圖／翻攝自Facebook／李宇柔）