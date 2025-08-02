賴慧如8月2日超狂生日願望　「瓜哥幫忙付房貸」

記者葉文正／台北報導

民視《綜藝大集合》日前在林口錄影，剛好接近父親節以及賴慧如生日，民視團隊特地祕密驚喜送上兩瓶酒給綜藝天王胡瓜與阿翔，祝福他們佳節愉快。當籃籃與賴慧如代替團隊拿著酒還唱著〈哥哥爸爸真偉大〉獻給胡瓜跟阿翔時，還歪樓許願請「父親」幫忙「付清」房貸。

▲賴慧如(持瓶者)今天歡度生日。（圖／民視提供）

阿翔說好險我們有瓜哥在，嚇得胡瓜驚問發生什麼事？兩人一陣錯愕才反應過來，原來是慶祝父親節，胡瓜難得感性說：「全天下爸爸們都是一家之主，撐起全家的家計，但都是甜蜜的負擔」，胡瓜也說自己像是《綜藝大集合》的大家長一樣，謝謝觀眾長年的支持讓我們收視冠軍，也祝福天下所有的爸爸事事順心，想要什麼就有什麼。阿翔說爸爸們都要負很多責任，很多事情放在心裡，還難得跟三個小孩喊話，只要兒子女兒想要什麼他就會給他們，甜蜜喊話感動所有人。

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▲賴慧如慶生不忘慶祝父親節。（圖／民視提供）

團隊此時突然端出大蛋糕突然拿到賴慧如眼前，讓她一臉驚喜，賴慧如正在拍攝八點檔《好運來》以及主持《綜藝大集合》，8/2生日當天在中興大學惠蓀堂「鑽石舞台」的演出，工作滿檔的她一整個八月都是慶生月，賴慧如說：「今年生日第一個蛋糕是民視送的，感謝民視從15歲照顧她到現在」，好人緣的她慶生攤已經約到滿檔，在工作空檔會跟朋友開心聚會，也把生日願望用在祝福節目收視長紅。