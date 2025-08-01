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Ian約會若盈被抓包「帶和魏如萱買的吊飾」　騎車出遊露燦笑

記者王靖淳／綜合報導

網紅Ian、若盈交往多年，平時會在社群放閃，但最近卻傳出感情生變，疑遭金曲歌后魏如萱介入，事後她不但認愛男方，甚至強調彼此在單身情況下交往，三角關係引發外界關注。值得一提的是，Ian、若盈今（1）日被網友目擊騎車約會，其中男方更被抓包帶著疑似在先前與魏如萱逛展時買的吊飾，照片曝光後，再度掀起討論。

▲▼若盈和Ian騎車出遊。（圖／網友Shellyfu0825授權提供，請勿任意翻攝，以免侵權）

▲▼Ian、若盈騎車出遊。（圖／網友Shellyfu0825授權提供，請勿任意翻攝，以免侵權）

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▲▼若盈和Ian騎車出遊。（圖／網友Shellyfu0825授權提供，請勿任意翻攝，以免侵權）

一名女網友透過Threads發文公開一段影片，畫面中可見到，Ian和若盈一身休閒穿搭，分別騎著兩台機車現身台北市街頭，雙雙露出笑容，心情似乎已不受近期風波影響。該網友更透露，當時是因為若盈的車撞到Ian的車尾，發出極大的聲音，才讓坐在計程車上的她注意到兩人。影片曝光後，除了掀起討論，甚至還有眼尖的網友發現，Ian掛在機車上的包包，上面竟掛著疑似先前和魏如萱牽手逛展時買的奈良美智公仔吊飾。

▲▼若盈。（圖／翻攝自Threads／appletengspam）

▲Ian、若盈過去常在社群放閃。（圖／翻攝自Threads／appletengspam）

事實上，魏如萱上個月28日才透過經紀人認愛Ian，「公司藝人魏如萱目前確實在一段感情狀態裡，男女雙方都是在單身狀況才開始交往的，不是秘密，沒有隱藏。關於網路上一些猜測，能理解那些情緒，但她沒有介入任何人的關係，也從未想傷害誰。感謝大家的關心！後續懇請請大家給予藝人更多私人空間。」消息曝光後，若盈不認分手，並表示和Ian目前處於冷靜期，如今被網友目擊騎車約會，再度讓三人的關係受到關注。

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