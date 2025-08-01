蔡依林滿身黏液「驚悚畫面流出」！　工作一半消失20分鐘真相曝光

記者蔡琛儀／台北報導

天后蔡依林（Jolin）推出睽違6年的全新專輯《Pleasure》，新歌〈DIY〉正式版MV今天首播，Jolin與團隊於美國洛杉磯環球影城攝影棚高規格拍攝，後製歷時三個月，精細程度遠超越過去MV，讓Jolin笑說：「落地後的每一分鐘都在花錢！」

▲▼蔡依林〈DIY〉MV。（圖／凌時差音樂提供）

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〈DIY〉MV延續〈Pleasure〉MV的世界觀，故事由「女宙斯」掌控全局，透過一顆巨大的蛋孵化出全新主角「愉悅化身」。隨著角色成長，她開始自我複製，化身成千上百的舞蹈分身，女宙斯將她們引入不同場景，並與16位無頭暗黑騎士對戰，以舞步與力量突破困境，但這些騎士與舞者其實都是Jolin的化身，隱喻著打破自我束縛、逆轉命運，最終與命運之神正面交鋒，展現強大內在。

其中一幕她全身裹覆特製黏液、從蛋殼中破殼而出的畫面，除了象徵自我愉悅的重生，也比喻她出道26週年的全新蛻變，導演邀請了好萊塢特效化妝師設計高黏性蛋液，拍攝結束用熱水沖洗至少半小時才洗掉。由於這場戲拍攝時，她已連續進行了兩日高強度的拍攝工作，現場的低溫環境以及臉、頭髮上的黏液更讓她疲憊，最終仍敬業完成。

▲蔡依林破蛋而出的畫面拍攝過程相當辛苦。（圖／凌時差音樂提供）

MV中所有角色皆由Jolin一人分飾三角演出，包括邪魅性感的「命運女宙斯」、身穿緊身紅色膠衣充滿力量的複製人「愉悅化身」，以及穿著特製全黑皮革立體造型的「暗黑騎士」，透過精密的分鏡設計與後製技術，在MV中與不同版本的自己共舞及對戰，Jolin為此事前安排多日的舞蹈排練，「平常拍MV我只要練好一段舞反覆練習就可以了，但MV裡有很多『自己與自己跳舞』的設計，所以練了不同的版本。」

某天晚飯後原訂定裝，但時間到了Jolin卻消失了20分鐘，連同事打電話都沒找不到，大家以為她跑去練舞，Jolin卻自爆：「其實當晚我只是累到在房間睡著了，但原來我勤奮的血液一直刻在大家心裡。」開玩笑表示：「七宗罪裡的懶惰，在我這裡真的不會發生！」