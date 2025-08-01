17年前父母陪他追濱崎步　他霸氣包「兩天10張票」：換我請家人看

記者吳睿慈／台北報導

天后濱崎步睽違17年回到台灣開唱，1、2日在台北小巨蛋與萬名粉絲見面，活動尚未開始，場外已有許多歌迷蓄勢待發，更有粉絲自發性發放手幅，一名周先生表示「我17年前也有看演唱會，2場都有看，07、08都看」，當時仍是國中的他，父母帶著他追星，現在換他盡孝道，請家人看演唱會。

▲▼周先生戴上近來濱崎步很喜歡的造型頭巾，並帶著家人一起來看演唱會。（圖／記者黃克翔、吳睿慈攝）

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33歲周先生國小時喜歡上濱崎步，「當時台灣哈日，恰好在電台聽到《Boys and girls》就去查這個人是誰，從此淪陷濱崎步的魅力下去」，天后17年前來台開唱時，他也是2場演唱會都有看，「當時國中是父母帶我追星，現在換我回饋，變我請大家看，今天爸媽、親戚舅媽都有來，總共5位」，一口氣包下2天共10張票，他笑說：「追星的朋友們互助一起幫忙買的！」

▲▼戴先生喜歡濱崎步多年，17年前也有看演唱會。（圖／記者吳睿慈攝）



今年34歲的戴先生於國二時喜歡上濱崎步，「上次聽她的演唱會也是17年前，是我高中的時候」，他很用心地服裝參考濱崎步在電視台NHK受訪節目時表演的造型，「她穿黑色洋裝，因為這打扮也比較中性、可以穿。」

戴先生大熱天穿著黑色外套，他笑說「很熱」，特地在臥蟬上貼水鑽，點綴五官的立體度，而他看到天后還是很親民，感性表示「她一直以來對粉絲都很支持，這就是我為什麼會一直追她到現在的原因。」並透過訪問向濱崎步喊話「我很希望她可以一直唱下去，永遠不要退休，我會支持到底，謝謝她這些年來帶給我們的感動。」