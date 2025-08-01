家寧遭起訴避談金流　Andy委任律師59字發聲了！

記者王靖淳／綜合報導

YouTube頻道「眾量級」成員家寧、Andy分手後鬧翻，雙方多次隔空交戰「帳本問題」，新北地檢署最近偵結，女方因妨害電腦使用罪被起訴，消息曝光後，掀起不小討論。為此，Andy委託的律師林哲健透過臉書59字發聲了！

▲家寧、Andy分手後鬧翻。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

新北地檢署30日偵結，依照業務侵占、背信等罪起訴家寧媽，以幫助逃漏稅起訴家寧爸、妹妹，並以妨害電腦使用罪起訴家寧。檢方查出，張家除了吞掉眾量級超過4千萬元收益，還逃漏稅超過1千6百萬元。家寧對此表示「深感遺憾。」針對家寧的說詞，Andy委託的律師林哲健在臉書發文提到，「正常的被害人，如果發現自己的事業，被自己最信任的至親侵占了數千萬的收入，會有什麼反應？」他強調，看一件事光聽對方說什麼不重要，重要的是他怎麼做。

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▲Andy委任律師發文。（圖／翻攝自Facebook／上林法律事務所-林哲健律師）

此外，家寧昨（31）日在頻道上傳影片，一開頭就感謝檢調還清白，後來又拍新影片開戰Andy，爆出自己曾目睹對方與出軌對象「玫瑰香水」在「315」號房間行事，甚至自認曾有過婚姻美夢，但遭對方拒絕。面對家寧的一連串爆料，Andy經紀人事後回應：「針對張小姐的幻想文與相關影片，非當事人的Andy老師無法回應；也請媒體朋友勿將張小姐的誤導內容與Andy老師聯想在一起後，做出不實報導。」