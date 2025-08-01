韓女團Baby DONT Cry出道僅1個月就來台演出！　她認壓力大想哭

記者蔡琛儀／台北報導

南韓新人女團Baby DONT Cry出道僅一個多月就將來台參加8月10日的「K*Pop Masterz 2025 In Taiwan」拼盤演唱會，首度來台就與ZICO、宣美SUNMI、CRUSH、2NE1等韓流巨星同台，她們日前作客Hit Fm聯播網節目宣傳，四位成員Yihyun、Kumi、Mia、Beni不只中文招呼練好練滿，還放話準備了特別舞台，請大家拭目以待。

▲ 韓女團Baby DONT Cry出道僅一個多月就來台演出。（圖／Hit Fm聯播網提供）

Baby DONT Cry雖是新團，氣場卻很足。她們在節目中自信喊話：「我們準備好了！」隊長Yihyun更透露，這是她們首度海外演出，能與前輩們同台是一種榮耀，也希望透過舞台學習演出經驗。她們團名意涵也相當有態度：雖然年紀小，但不輕易掉淚，要勇敢面對世界。她們首波單曲〈F Girl〉就挑戰傳統價值觀，MV一個月點閱已破2700萬。

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節目中聊到「誰最容易哭」時，其他成員不約而同指向Yihyun，讓她苦笑坦承：「有時壓力大會想哭，但更多時候是笑到哭！」Beni也補充：「我們團體其實是笑多於淚，笑點太低啦！」氣氛輕鬆又親密，展現女孩們的真實日常。

▲Baby DONT Cry作客Hit Fm聯播網。（圖／Hit Fm聯播網提供）

Hit Fm也大方送上台式迎賓美食「脆皮烤年糕」和「仙女系手搖飲」，讓Baby DONT Cry驚呼太貼心，她們笑說：「韓國電台從沒請我們吃東西欸，這裡好幸福，下次還要來！」