佩德羅穿丁字褲害慘隊友　徐乃麟「爆踢」受傷老命休矣！

記者葉文正／台北報導

由東森、文策院共同投資的實境綜藝節目《全村的希望》，本週日（3日）晚間8點將在宜蘭冬山河親水公園開戰！徐乃麟、張文綺、林莎將率領藝能界好手阿本、佩德羅、無尊、明杰、黃沐妍、劉璇、劉心語、舒子晨等人，與羅東龍舟隊、泰拳隊正面對決，挑戰體能極限！

▲尺度無下限！《全村》猛男佩德羅(中)「丁字褲」肉搏戰，辣翻全場！（圖／東森綜合台提供）



在考驗團隊合作的「巨輪之坡」關卡中，擁有健美身材的佩德羅，一心想在鏡頭前展現肌肉，結果卻因為顧著擺pose，一個不小心竟將輪胎摔下山坡！好不容易重回軌道，又因為太著急摔倒在地，導致隊伍慘遭逆轉、痛失勝利。佩德羅一連串的「雷」舉動，立刻引發眾怒，徐乃麟也忍不住怒吼：「佩德羅你到底在幹嘛！」，隊友們甚至群情激憤，慫恿一旁的泰拳選手，直接朝佩德羅的大腿「爆踢」下去，以示懲戒。只見泰拳選手毫不客氣地一腳踢出，佩德羅也瞬間痛到五官扭曲、縮成一團！

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▲吳尊(右二)慘被泰拳踢擊！（圖／東森綜合台提供）



此外，無尊也難逃被虐的命運，在泰拳秀的環節中，他被徐乃麟無情點名，體驗被泰拳選手猛擊的恐怖滋味。即將面對泰拳經典三連踢的無尊，嚇得魂飛魄散、大聲哀嚎：「我不要錄了啦！」徐乃麟則在一旁看好戲，還不忘虧他：「阿喜會不會嫁給你，就看這三踢了。」無尊硬著頭皮上陣，果不其然被踢到手麻腳軟，痛不欲生。徐乃麟看完後，竟然也技癢難耐，當場模仿選手踢擊，結果卻因為重心不穩，膝蓋扭到，差點「老命休矣」，讓眾人捏了一把冷汗！



經典的「水上羅馬競技場」在本集也強勢回歸，並改版升級，考驗藝人們的平衡感和反應力！徐乃麟率先出場對戰無尊，無尊竟在激烈的比賽中，一時情急脫口而出「乃麟」本名，讓徐乃麟聽了笑說：「你這樣叫我，好像我老婆叫我一樣，害我都不好意思了啦！」下一秒直接落水，全場瞬間笑翻。而另一場比賽則由主持人張文綺，對戰三鐵女神黃沐妍，只見平時就有重訓習慣的張文綺，體能絲毫不輸運動員，接連贏得兩場勝利，讓眾人驚呼連連！



為了炒熱氣氛，肌肉猛男佩德羅更在水上競技場上，直接掀開上衣、袒露一條丁字褲上陣，與明杰展開激烈的肉搏戰！沒想到最後卻慘遭明杰推下水。尺度之大，讓現場觀眾看得血脈賁張、口水直流！想看更多爆笑又熱血的精彩內容，請鎖定東森綜合台32頻道每週日晚間8點；無線中視每週日晚間10點；緯來綜合台每週六上午9點；中華電信／MyVideo每週日晚間10點上架的《全村的希望》。