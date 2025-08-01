魏如萱認愛小21歲男網紅陷爭議　魏如昀才發文力挺…再露面14字回應

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后魏如萱（娃娃）日前大方認愛小21歲的網紅Ian，不料卻深陷與若盈的三角戀疑雲，她雖表示雙方都是單身狀況才交往，若盈卻表示自己和Ian目前還處於冷靜期，令人霧裡看花。今魏如萱妹妹魏如昀出席時尚活動，對此事尷尬回應：「當然是有關心啊，謝謝大家的關心。」

▲魏如昀 。（圖／記者蔡琛儀攝）

魏如昀先前在IG限動發文：「有些故事不是你看到的那樣，風從哪裡吹來，就往哪裡傾聽，可是風沒說話。」接著，魏如昀也說：「有些傷不是喊痛才算傷。有些誤解，是無法解釋的痛。希望你們的聲音，不是她的傷口。」雖未指名道姓，但明顯是在替姊姊說話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏如昀今（1日）先是被問到，有沒有想推薦姊姊適合什麼風格的穿搭？笑說：「她喜歡就好。」至於最近有沒有關心姊姊魏如萱的狀況，她尷尬笑說：「當然是有關心啊，謝謝大家的關心。」不過媒體要追問，公關隨即出面阻擋。她也提到接下來的工作計畫，除了準備明年推出的新專輯，也在規劃快閃活動，訪問時間僅2分半就匆匆結束。

▲魏如萱捲入若盈、Ian戀情疑雲。（圖／翻攝自若盈、魏如萱IG）

而魏如萱這幾天仍照常去電台上工，相較於前幾天提到：「不夠深愛你的人不會傷害你」、「明明還不太認識他，但你就知道我要愛他。」似在吐露面臨感情風暴的心聲，也因此被大作文章，這幾天她在電台幾乎沒有再提到任何與感情相關的事情，態度相當低調；而風暴中心男主角Ian則持續神隱。