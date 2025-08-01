樂天Dora拚復出「解放低胸高衩睡衣」！爆當富商小三…消失球場3個月了

記者潘慧中／綜合報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）5月底被影射介入富商婚姻、懷孕墮胎，隨著8月班表曝光，她將連續3個月消失於球場。雖然檯面上很難看到她，但她最近相當積極經營社群網站，還上傳了一段單穿性感睡衣的影片，似乎是力拼復出。

▲Dora解放低胸高衩睡衣。（圖／翻攝Instagram／dodo.ra_h）



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畫面中，可以看到Dora先是穿著一套藍白直條紋設計的睡衣，整體給人自在輕鬆的感覺，配上她自然散落的長髮與眼鏡造型，簡單卻很有日常魅力。

▲Dora先以藍白條紋睡衣入鏡。（圖／翻攝Instagram／dodo.ra_h）



沒想到，Dora下秒換穿剪裁大膽的白色緞面細肩帶睡衣，相當映襯她的白皙膚色，領口拼接蕾絲的設計，呼之欲出的北半球若隱若現，倒出深邃事業線，下襬開高衩展現腿部線條，完美勾勒出玲瓏曲線。

▲▼Dora抱著愛犬一起拍片。（圖／翻攝Instagram／dodo.ra_h）



事實上，Dora日前曾發文感慨地說，這陣子過得並不輕鬆，「許多過程，外人看不見，也不是幾句話就能說清的。但我始終記得，那些在風雨中依然選擇相信我的人。」因此，她想特別感謝粉絲一路以來的陪伴和支持，「成了我撐下去的力量。」

▲Dora將連續3個月消失於球場。（圖／翻攝Instagram／dodo.ra_h）