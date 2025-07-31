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日47歲諧星拍外景重摔「腰椎骨折」！　3年同節目二度受傷電視台挨轟

記者蔡宜芳／綜合報導

日本諧星團體「Lotti（ロッチ）」的47歲成員中岡創一活躍於綜藝節目，然而，他日前驚傳在外景拍攝途中慘摔，導致腰椎骨折，讓觀眾都擔心他會有半身不遂的風險。對此，電視台於28日舉辦記者會做出說明。

▲▼日諧星拍外景重摔「腰椎骨折」同節目二度受傷電視台挨轟。（圖／翻攝自Instagram／lottinakaoka）

▲中岡創一是相當有人氣的諧星。（圖／翻攝自Instagram／lottinakaoka）

中岡創一日前在《阿Q冒險中（世界の果てまでイッテQ！）》節目中，飛到越南進行外景拍攝。當時，他挑戰模仿一段使用水上摩托車的影片，沒想到卻在過程中不慎重摔，臀部猛烈撞擊。工作人員隨即中止拍攝，並將其送醫，經診斷為第二腰椎疑似壓迫性骨折，預計需要數個月才能完全康復。

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對此，日本電視台執行董事岡部智洋表示：「對於因節目拍攝而受傷的中岡先生，以及所有相關人員和受到影響的人士，我們深表歉意。」他提到，目前中岡雖被診斷需兩個月恢復時間，但中岡仍在能力範圍內進行工作，「打從心底希望他能盡早痊癒。」

雖然中岡創一可以自主行走，但因為受傷，無法作太大的動作，且這也不是他第一次在該節目中受傷。據悉，中岡在2022年3月便曾在同一節目裡發生類似的意外，對此，製作單位表示：「我們節目團隊一直以來都非常重視風險管控，並努力挑選較無危險性的拍攝企劃，儘管如此這次仍發生事故。未來我們會更嚴格檢視各項風險並加強安全確認，徹底防範類似事件再次發生。」

▲▼日諧星拍外景重摔「腰椎骨折」同節目二度受傷電視台挨轟。（圖／翻攝自Instagram／lottinakaoka）

▲中岡創一在受傷後活動能力受限。（圖／翻攝自Instagram／lottinakaoka）

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中岡創一Lotti阿Q冒險中

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