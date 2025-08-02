謝謝FTIsland陪我們18年！從《美男》崛起　第一個紅遍亞洲的偶像樂團

文／微微甜

作為一個哈韓老粉，在我心中最光輝的一段，莫過於那段叱吒風雲的二代團世代，開啟這條追星路的，是那一年因為《原來是美男》在台灣一夕成名的FTIsland，先恭喜他們得到8月【粉絲窩2025年8月來台韓星應援】冠軍！他們不只是韓國搖滾樂壇的代表，更是那種一聽就能點燃心中火焰的存在，走過18個年頭，即使歷經成員更替，卻還是沒有人能取代他們獨特的地位。

▲FTISLAND。（圖／翻攝自FTISLAND IG）



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2007年出道的FTIsland融合了搖滾的熱血與抒情的細膩，絕對不是市場上隨波逐流的流行曲風，他們吉他與鼓聲的結合總是能給人強烈的震撼，李洪基充滿磁性且具穿透力的嗓音，更是一絕，每一首歌都像是在講述他們的真實故事，也是我們每個人的青春縮影。

▲李洪基。（圖／希林國際Chillin International提供）

他們從練習生一路披荊斬棘走到現在，在這個飽嚐人情冷暖的演藝圈，李洪基始終保持著他的坦率真誠，李在真也一直溫暖地守候在舞台一旁，崔敏煥的鼓聲更是整個舞台不可或缺的存在，每場演唱會，他們對待粉絲的那種親切和熱情，讓人覺得自己不只是在看演出，而是在和一群老朋友聚會玩樂。

▲李在真。（圖／希林國際Chillin International提供）

作為粉絲，我最喜歡的是FTIsland音樂中帶來的共鳴，很多時候，他們的歌詞不只是寫給台上的他們，更像是寫給我們——那些夢想、迷茫卻又努力前行的年輕人。聽著他們的音樂，心裡有種說不出的力量，好像無論人生遇到什麼挑戰，只要有他們的歌聲陪伴，就能堅持下去。

▲崔敏煥。（圖／希林國際Chillin International提供）

最後，說一句最真心的話：FTIsland不只是個樂團，更像是我們青春的一部分，是那段瘋狂、無畏的歲月裡永不熄滅的火焰，未來無論他們走到哪裡，粉絲的愛和支持永遠不變。繼續陪伴FTIsland走過每一個音符，讓我們一起在音樂裡，放肆享受屬於自己的青春吧！

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