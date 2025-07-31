王陽明認43歲精力有差！振雄風「老婆蔡詩芸也有感」　正面回應《角頭》回歸

記者蕭采薇／台北報導

王陽明平時就有運動習慣，不過43歲的他不得不服老，坦言體力和精力都過往有段差距。31日出席保養品代言活動的他，笑說「對男性好的部分很有感覺」，老婆蔡詩芸也因此受惠。至於是否有機會有「第二個父親」的身份，他笑說：「我每年6月（國際父親節）和8月都會過兩次父親節，很夠了！」

▲王陽明坦言如今體力和年輕時相比，已經有差距。（圖／記者黃克翔攝）

王陽明與蔡詩芸育有1女Katiya，目前已經5歲。講到愛女他開心的說，女兒非常有運動細胞，且從3歲就開始跟他練巴西柔術，也有學習防身術。王陽明說：「我覺得女生要會基本的防身術，我也教她怎麼用手肘防身。我不會把她當公主，覺得就是各式各樣的教育都讓她去吸收。」

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夫妻倆都熱愛潛水，女兒也耳濡目染，比同齡的小孩水性更好，五歲就敢直接跳到大海裡游泳。讓女兒最近也開始嘗試憋氣，想像爸媽一樣挑戰自由潛水。王陽明笑說，未來一定機會能全家一起潛水找鯨鯊：「我給她設定大概7歲多時潛到五米，她現在大概能潛一米。」

▲王陽明呼籲每年要做健檢，健康很重要。（圖／記者黃克翔攝）

全新系列的角頭電影《角頭－鬥陣欸》即將於8月上映，身為上集主角的王陽明更是先被喜翔暴雷會在片中現身，他笑說：「謝謝喜翔哥，雖然大家覺得我和他在片中有仇恨，但戲外他真的是很好的大哥哥，我們在『盜命師』就合作過，他當時就會教我怎麼演戲，我一直在和他學習。」

而此次中南部的掃街，王陽明坦言因有其他檔期的工作，預計不會加入：「我就不多說了，而且這部電影是靠他們，但我一直會替大家加油，我一定會包場！那是基本的，一定要的！」

▲王陽明吃保養品，老婆也有感。（圖／記者黃克翔攝）

近日綜藝大哥沈玉琳驚傳昏迷住院，情況相當不樂觀，王陽明被問起該事表示：「我有聽到這個消息，但我沒有資格多說事情，就希望他能早日康復，趕快有好消息傳出。」他也指出，自己每年固定會做健檢，同時他也鼓勵大家要固定做健康檢查。