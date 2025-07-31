媽罹大腸癌末期送ICU…黃宏軒匯100萬孝親費　10年好友涂善存曝近況

記者黃庠棻／台北報導

黃宏軒和邱宇辰（毛弟）以BL劇《關於未知的我們》組成的CP人氣飆升，但戲才下檔就爆出兩人不合，見面會也因此破局，後續黃宏軒又被網友發現疑似開小帳謾罵邱宇辰；邱宇辰也在先前的記者會上認了雙方沒聯絡。對此，黃宏軒和邱宇辰的共同好友涂善存被問到此事，也做出回應。

▲邱宇辰、黃宏軒因為《關於未知的我們》組成CP，沒想到卻傳出鬧翻消息。（圖／記者周宸亘攝）

涂善存今（31）日出席大愛《我們六個》首映會，被問到好友黃宏軒的相關話題有問必答，談及兄弟被指開設小帳狂罵邱宇辰，他低調表示「身為朋友，你只要在他身上能夠看見他對你的好，你也願意對他好，就夠了。」

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▲邱宇辰、黃宏軒因為《關於未知的我們》組成CP，沒想到卻傳出鬧翻消息。（圖／記者周宸亘攝）

對此，涂善存強調自己不是當事人，所以沒資格評斷，不過日前黃宏軒開直播否認「開小號？我不會做這種事。」他也認為「我沒有理由不相信他。」另外，黃宏軒近日因演唱會忘詞也被炎上，他幫忙緩頰「忘詞對我來說不意外，他連我的名字都會叫錯，認識十年他幫我取了十個名字，我覺得這是他自在的風格。」

▲涂善存（左）大方談及好友黃宏軒。（圖／記者徐文彬攝）

在黃宏軒小帳事件中，還有一樁自爆「匯孝親費100萬」的番外篇，涂善存表示「我是不知道他有沒有給媽媽100萬啦，以我對他的認識，這個數字不扯，他從很年輕就開始投資，好比虛擬貨幣，六、七年前他是第一個跟我講的，他那時候就開始投資。」而涂善存自己也會給母親孝親費，笑說「大概跟一般上班族差不多。」

▲涂善存（左）大方談及好友黃宏軒。（圖／記者徐文彬攝）

此外，黃宏軒母親確診罹患大腸癌第四期，近日透露媽媽在手術後恢復情況良好，直呼「我媽超勇的啦！感謝媽媽沒有放棄，感謝老天爺。」而好友涂善存也表示「他才跟我說媽媽進ICU開完刀，轉進一般普通病房，所以帶著愉快心情來打球。」