曹政奭當二寶爸！　Gummy喜懷孕「5個月了」

記者張筱涵／綜合報導

韓國實力派女歌手Gummy和曹政奭2018年結婚，2020年生下大女兒，今（31日）再傳懷上二胎的喜訊，廣受祝福。

▲曹政奭和Gummy要當二寶爸媽了。（圖／翻攝自韓網）



據韓媒《Xports News》報導，Gummy目前懷上第二胎，已進入懷孕第4至5個月。Gummy自2018年與曹政奭結為夫妻，兩人婚後育有一女，於2020年誕下第一個孩子。此次再度懷孕，距離上一次產子已有約五年，讓人欣喜的是，她再次迎來家庭中的新生命，外界也紛紛獻上祝福，祝願這位二寶媽健康順產。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，曹政奭曾多次在公開場合稱讚妻子為「育兒天才」，Gummy也一直展現出身兼歌手與母親雙重身分的穩健與溫暖。如今即將升格為兩個孩子的媽媽，也讓外界期待她未來在家庭與事業間展現更多動人故事。

Gummy自2003年出道，憑藉〈如果你回來〉、〈早知道只是朋友〉、〈請你忘了我〉、〈對不起〉、〈請記住我所有的日子和那時的你〉等經典作品，奠定實力派歌手地位。她同時也是韓劇OST常客，有「OST女王」之稱。此次懷孕消息曝光後，除了關注她未來的音樂作品，粉絲也對她的幸福家庭生活充滿期待。