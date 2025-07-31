資深藝人鄒森離世！享壽85歲骨灰撒大海　「9年前兒癌逝」曾心碎承諾一事

記者孟育民／台北報導

資深藝人、臺藝大傑出校友鄒森（本名鄒忠禮）於前天（29日）晚10時10分在美國洛杉磯安詳辭世，享壽85歲，他生前遺願，不辦告別式，骨灰灑落大海。稍早，臺藝大證實噩耗，並發文致哀，「本校全體師生同感不捨，深切哀悼，並感謝他一生對表演藝術與音樂教育的傑出貢獻。」

▲資深藝人鄒森過世 。（圖／翻攝自Facebook／國立臺灣藝術大學臉書 ）



鄒森於1941年出生台灣，畢業國立臺灣藝術大學音樂科（前身為國立藝專），是第8屆傑出校友、傑出聲樂藝術家，他主修聲樂，才華洋溢，嗓音渾厚優美，活躍於歌唱、演藝與音樂教育領域。他出道後其演藝作品橫跨電視與電影，包括知名節目《你喜愛的歌》，以及電影《金沙刀》和多部經典電視劇如《碧雲秋夢》、《清宮殘夢》、《再愛我一次》等，深受觀眾喜愛，留下難以磨滅的時代印記。雖然晚年長年定居洛杉磯，不過仍持續投身藝術教育，深受許多人敬重。

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▲鄒森9年前回台參加兒子鄒少官告別式。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

事實上，鄒森的兒子鄒少官9年多前因為肺癌在台北病逝，享年40歲，當時鄒森也飛回台灣送他最後一程，回想起與兒子過去相處的點滴回憶，忍不住悲傷地表示，「你這麼快就走，這輩子不能和爸爸長久相處，下輩子再回來，爸爸等你！」，令人相當鼻酸。