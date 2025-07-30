《解憂雜貨店》名導隔8年突暗酸王俊凱　挨轟「蹭熱度搏版面」

記者劉宛欣／綜合報導

中國導演韓杰近日在公開活動中，提到過去與男星王俊凱合作電影《解憂雜貨店》的經驗，卻語出驚人，掀起熱議。他直言當時王俊凱只提供了兩週檔期，不但「非天天到場」且需事先預約，令整體拍攝過程充滿遺憾。他更補充指出，王俊凱還自帶表演老師，導致與導演在表演處理上出現溝通不良的情況。

▲王俊凱曾參演韓杰的《解憂雜貨店》。（圖／翻攝自王俊凱微博）

韓杰還提到，拍攝期間與王俊凱的互動並不深，他形容對方生活單調，「路演時見王俊凱只打遊戲、看訊息，未能打開他的心門」，話語之中似乎對王俊凱的表現頗有微詞。然而這番話一出，立刻引來不少網友不滿，認為導演說法反覆，有失公允。有網友就挖出2017年電影宣傳期時，韓杰對王俊凱的評價完全是另一套說法。

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▲韓杰疑似藉機偷酸王俊凱。（圖／翻攝自微博）

當年他曾公開讚賞王俊凱「睿智冷靜、有自我意識」，甚至透露王俊凱在關鍵情節中主動提出表演調整建議，像是天台情緒爆發戲便從自殘改為外放情緒，展現出對角色的深入思考。此外，王俊凱也曾花時間研究福利院紀錄片，以求更貼近角色，與演員董子健討論劇本的時間甚至早至清晨六點，展現敬業精神。

面對當時有粉絲詢問王俊凱的表現如何時，韓杰甚至不假思索回應：「好，好到我捨不得批評他。」如今導演前後態度迥異，讓不少網友質疑其真實立場，認為他是想靠著蹭王俊凱熱度搏版面。