挺罷免掉粉！李怡貞被推選民代幽默回「除了2職位都不要」網笑翻

記者劉宛欣／綜合報導

網紅律師李怡貞因公開支持「挺罷」立場，引發網友熱烈討論。罷免案後，她雖流失了一部分粉絲，還遭到酸言冷語，但仍有不少粉絲力挺她參與政治，甚至呼籲她出來選民意代表。面對外界的期待，李怡貞明確表態：「講一千萬次，從來沒有想從政，除了總統或總統府發言人，不想加入政治，望周知。」用玩笑的方式澄清自己並沒有參政想法。

▲李怡貞表態自己不會參政。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞的表態，引起支持者紛紛留言表示認同她的選擇，有網友認為台灣政治環境太混亂，不希望她參與其中，「當律師才能暢所欲言，與粉絲互動。」但也有人建議她當發言人，認為律師的專業背景和溝通能力非常適合。部分鐵粉則表示若她成為政治人物，反而會失去喜愛她的原因，直言「律師身份才能講幹話」。對此，李怡貞幽默回應，感謝支持並重申不從政的立場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李怡貞幽默回應網友敲碗。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞風格辛辣，前陣子曾上節目爆料一名啦啦隊女神介入已婚富商婚姻還懷孕，但強調婚姻案件與侵害配偶權案件早就都結束了，否認網路上流傳「用爆料手段逼對方就範」的說法，日前再度提及此事，還透露正宮爸爸很憤怒，每次開庭時都會問她能不能找人去揍小三。