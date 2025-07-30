沈玉琳住院「搭檔小禎發聲」！　人在國外驚喊：天哪

記者王靖淳／綜合報導

藝人沈玉琳昨（29）日傳出身體不適，緊急住進台北內湖三軍總醫院，目前病況尚未公開，不過據悉他目前狀況有穩定下來、意識清楚，消息曝光後，立刻引發討論。為此，代班女星Melody主持《11點熱吵店》的女星小禎，今（30）日透過社群發聲了！

▲小禎（圖左）搭檔沈玉琳主持節目。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

小禎今（30）日透過IG限動發文，表達對主持搭檔沈玉琳的關心，同時也向粉絲分享，自己是在回台灣前看到對方住院的新聞。她在文中透露，在準備回台灣的時候，得知了沈玉琳住院的消息，並希望對方能早日康復，「天哪，要回台灣之前看到新聞，希望玉琳哥一切沒事安好，快快好起來。」

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▲小禎發文替沈玉琳集氣。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

不只這樣，不時會在《11點熱吵店》擔任助理主持人的林襄，今（30）日也在IG限動PO出沈玉琳的照片表示：「玉琳哥早日康復，平安健康最重要！」稍早，她的經紀人更透露，在得知沈玉琳住院的消息時，因為太擔憂還忍不住掉淚，也有傳訊關心對方，希望他能早日恢復健康。

▲林襄不時會擔任《11點熱吵店》助理主持人。（圖／TVBS提供）