訪問／「豪宅冰箱裡全紅酒」被拍到超慌　i-dle舒華高EQ：我成年了

記者吳睿慈／台北報導

女團i-dle成員舒華接下最新節目主持《鑑定師》，首集就公開自己的豪宅，她坦言當初有猶豫過，但跟經紀人討論一下，還是決定無私分享。不過，她家裡冰箱放滿紅酒，被問及有想過會被公開冰箱嗎？她高EQ答：「我都成年了。」但下一秒她自己嘴軟，逗笑在場媒體。

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▲舒華接下新的節目主持。（圖／翻攝自YouTube）



舒華首度公開自己的家，不怕被狂粉找出家裡的地址，她正面回應「我的粉絲人都很好，還有社區保全設施很完善」，而她家裡掛著自己的照片，她幽默笑喊「不用看照片，每天早上起來看到自己，心情就會非常好，謝謝上天（賜美貌）」。

▲▼豪宅冰箱裡全紅酒，當下被拍到表情超慌。（圖／翻攝自YouTube）



有趣的是，舒華向來樂於分享，節目連冰箱滿是紅酒都被公開，她笑喊：「我也成年了，發生就發生了。」但下一秒，她自己嘴軟：「紅酒對女生也是一種保養啊！」當場笑出來。

▲舒華不為自己打分數，分數讓觀眾去打。（圖／記者徐文彬攝）



此趟特地回台宣傳節目，舒華正面喊話觀眾：「分數讓觀眾去打，節目性質非常好，做公益做善事。」希望觀眾多多看節目，如果點閱破百萬，會跟節目組討論回饋觀眾，節目更邀請到LULU、黃偉晉、范少勳、林柏宏、9m88、李沐等人助陣，韓國陣容也很強大，EXO燦烈、頌樂還有9m88皆是嘉賓。

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