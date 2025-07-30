林憶蓮開唱突激動噴淚！　數度哽咽告白：謝謝你們陪我走過

▲林憶蓮「迴響Resonance」澳門站圓滿落幕。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

林憶蓮「迴響Resonance」澳門站27日圓滿落幕，本次演唱會以「崩壞、倒塌、重生」三大主題貫穿，她先以〈一呼一吸〉打頭陣為個唱打開序幕，已連開三場的Sandy狀態極佳，在密集且高強度的表演下，以細膩歌聲，開始了一場視聽盛宴。

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▲▼林憶蓮見到歌迷熱情感動落淚。（圖／索尼音樂提供）



演唱會來到中段，當〈至少還有你〉的前奏響起，全場觀眾自發跟唱，她被這突如其來的感動衝擊，數度哽咽無法繼續演唱，她含淚表示：「大家大合唱時會有一種共嗚的力量，我覺得〈至少還有你〉好犀利，一齊唱的感動和震撼，好多謝你們。」

林憶蓮邊說邊拭淚：「這次巡迴演唱會叫做迴響，這些歌曲裏面其實就有好多好多不同我的回憶碎片，有好多你和我一起都經歷過人生階段裡面，有好陽光燦爛的日子亦都有一些不如意的日子，但是我覺得好開心，也都好珍惜大家今晚再度和我一齊分享一些歌曲，我也都希望這些歌曲可以一路陪在你們的生活裏邊。」

她接著說：「如果有遇到一些沮喪的時候或者好難過的時候，希望可以在這些歌曲裏面找到一些力量，找到一些勇氣。我覺得人和人的感情好珍貴好珍貴，而你們的共鳴和交流是我永永遠遠都好珍惜，多謝你的，希望餘下的日子裏面，你們遇到不開心的時候找到勇氣一齊去reset。」

在熱烈的歡呼聲與安可呼喊聲中，林憶蓮重回舞台，帶來一連串經典金曲〈破曉〉、〈微涼〉、〈枯榮〉及〈依然〉，現場不斷掀起迴響，演唱會結束後，樂迷遲遲不肯離場， 她在歌迷的熱情下，再次出現進行二度安可，唱出〈再見悲哀〉為澳門站寫上圓滿句號。

