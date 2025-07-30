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海嘯警報響了「賈靜雯和3女兒都在夏威夷」！急撤離卻被困2hrs：逃難的感覺

記者潘慧中／綜合報導

俄羅斯遠東沿海30日凌晨發生規模8.8強震，美國國家氣象局（NWS）及各國氣象機構陸續發布海嘯警報，夏威夷等地全面進入警戒。巧合的是，賈靜雯剛好帶三個女兒在夏威夷過暑假，「有點緊張……」，稍早在社群網站報平安。

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲賈靜雯稍早在夏威夷突然收到海嘯警報。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

賈靜雯在Instagram限時動態透露，她們一行人剛抵達球場，警報就響了，整個球場立即關閉之外，所有人員也都被撤離，「我們等了2小時才叫到車離開…朋友說第一次碰到這樣的景象！全Waikiki店全關」，氣氛讓她有些緊張。

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▲賈靜雯最近帶3個女兒去夏威夷過暑假。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

附上兩個淚眼的表情圖案，賈靜雯表示這是她第一次到夏威夷，也是第一次下場打球，「結果……逃難的感覺，很緊張」，語氣有些無奈又哭笑不得。

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲賈靜雯坦言有逃難的感覺。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

賈靜雯最後分享了幾張夏威夷的現況照，天上剛好出現一道彩虹，無形中撫慰了她的心靈，「給我們力量，希望等等一切平安。」

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲賈靜雯希望一切平安。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

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賈靜雯咘咘波妞梧桐妹俄國海嘯強震

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