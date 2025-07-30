沈玉琳傳最新病況！友爆「吃過多保健食品」肝出問題　發燒多天難進食

記者田暐瑋／綜合報導

沈玉琳驚傳因猛爆性肝炎住院，但家屬至今尚未對外說明，真實病因不明，他長期患有B型肝炎，去年底開始進行減肥，短期內瘦了17公斤，有消息指出他目前陷入昏迷，30日一早也傳出最新病況，指出他並未住進加護病房，也沒有昏迷。

沈玉琳向來工作繁忙，幾年來為家庭累積上億資產，但卻忽略了身體健康，外傳他是罹患猛爆性肝炎併發腦水腫，30日一早傳出最新病況，據《聯合報》報導，沈玉琳並未昏迷也未腦水腫，目前因檢查數值不好，才住院檢查休養，並未入住加護病房，好友表示是因服用過多健康食品導致肝臟負擔過重，連日來發燒、食慾不佳才出毛病。

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▲沈玉琳至今確切病況不明。（圖／記者周宸亘攝）



沈玉琳健康亮紅燈，目前身邊相關人等未接電話，原定每周四主持的《11點熱吵店》恐開天窗。對此，TVBS回應，「據玉琳哥助理表示，玉琳哥因身體不適就醫檢查，並無住加護病房。熱吵店一切以玉琳哥健康狀況爲優先考量，會持續了解關心玉琳哥狀況，謝謝各界的關心。」

詹惟中向《ETtoday星光雲》做出回應，「我人在上海，為玉琳哥祈福。」更透露，前幾周才上他節目，當時就覺得他暴瘦氣色不佳，不過沒想太多。在新聞爆出後，詹惟中第一時間也打給芽芽、沈玉琳身邊人，但都沒人接，「希望他早點健康，我也很急，也很擔心他，我目前知道的消息都跟報導一樣。」

▲沈玉琳驚傳進加護病房陷昏迷。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）