偷情CEO傳要告Coldplay！千萬身價「人生全毀了」怪主唱開外遇玩笑

記者陳芊秀／綜合報導

英國天團酷玩（Coldplay）的演唱會日前成了「抓姦現場」，AI新創公司Astronomer的CEO拜倫（Andy Byron）和人資主管卡博特（Kristin Cabot）在觀眾席偷情，意外被現場Kiss Cam曝光，更引發全世界關注。他因此辭去CEO大任，現在傳出他要提告Coldplay。

▲Coldplay抓包他不倫小三！CEO拜倫辭職傳出要告樂團及主辦方。（圖／翻攝自微博）

據外媒報導，拜倫在Coldplay演唱會被捕捉到偷情瞬間，隨後辭去Astronomer CEO的職務，《Page Six》報導，他可能會對樂團以及演唱會主辦單位提告。有知情人士透露，拜倫指責Coldplay的主唱克里斯馬汀造成這次事件，且主唱開了他們可能有外遇的玩笑，「他（拜倫）並未同意被拍攝或公開羞辱。他認為Coldplay讓他成為了迷因」。

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有律師分析，拜倫理論上可以對樂團提告誹謗，但是他必須證明克里斯馬汀「知道或應該知道」CEO並未出軌，但他「仍然帶著惡意發表了這番言論」，不過也有律師認為，這些針對Coldplay的訴訟都很無理取鬧，隱私侵權的指控也站不住腳。很懷疑當事人是否會提起訴訟而遭受更多的公眾審視。

外界好奇拜倫的身價。據《紐約郵報》估計，他的身價在2000萬到7000萬美元（約台幣5.9億至20億元）之間。如今離職經濟上將會產生影響，如果夫妻隨後發生離婚，而沒有婚前協議，那也可能會對他的身價造成重大影響。