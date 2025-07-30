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朱孝天巡演突宣布取消　原因曝光粉絲一頭霧水

單飛遇亂流1／朱孝天巡演突宣布取消　原因曝光粉絲一頭霧水

▲朱孝天當年紅遍全亞洲。（圖／翻攝自朱孝天微博）

圖文／CTWANT

男團「F4」由言承旭、周渝民、吳建豪與朱孝天組成，2001年因演出《流星花園》紅遍全亞洲，2009年宣布解散，團員們在演藝圈各自發展，今年F4在五月天大巨蛋演唱會上久違全員合體，演唱經典歌曲〈流星雨〉，超級回憶殺引發網友熱烈討論。除了團體活動，朱孝天也在大陸展開個人巡演，不過其中廣州站進入倒數階段卻突然喊卡，取消原因更是讓粉絲摸不著頭緒。

朱孝天發行過3張個人專輯，2007年起連續4年在日本舉辦萬人演唱會，人氣相當高，不過近年與其他3位團員相比，話題度比較少，但其實他這幾年積極進修，先後就讀北京電影學院導演系，並取得法國諾歐商學院與對外經貿大學聯合頒發的零售管理碩士學位，也主持旅遊節目《孝天食旅》，更成為「探店博主」，帶領網友探索美食，曾經風靡萬千少女的男神變得相當接地氣。

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單飛遇亂流1／朱孝天巡演突宣布取消　原因曝光粉絲一頭霧水

▲F4在五月天演唱會合體掀起熱議。（圖／相信音樂提供）

單飛遇亂流1／朱孝天巡演突宣布取消　原因曝光粉絲一頭霧水

▲近年來朱孝天積極經營社群網站。（圖／翻攝自朱孝天小紅書）

近期朱孝天似乎想找回歌手身分，不僅與F4其他團員合體，還展開個人演唱會「啟點的起點」，7月19日起從南京開跑，預定會到廣州、杭州、重慶等地演出，目前南京站已圓滿落幕，而距離8月10日的廣州站也進入倒數階段，不過官方突然宣布南京站演出取消，表示：「因藝人近期檔期問題暫時取消演出，對此次取消演出實屬無奈之舉。」讓已買票的觀眾一頭霧水。

單飛遇亂流1／朱孝天巡演突宣布取消　原因曝光粉絲一頭霧水

▲朱孝天近期在大陸舉辦個人巡演。（圖／翻攝自朱孝天微博）

其實演唱會取消是常有的事情，但大多數是以「不可抗力」因素為由，此次直接說因為藝人檔期問題取消，不免讓人摸不著頭緒，網友們紛紛表示「自己的演唱會為何沒空去」、「個人演唱會能因個人檔期取消的嗎」、「檔期衝突不是應該改期嗎」，不過也有人認為最近F4合體或許接到了新的工作，所以有可能真的是因為時間喬不攏而取消演唱會。

單飛遇亂流1／朱孝天巡演突宣布取消　原因曝光粉絲一頭霧水

▲廣州站進入倒數階段，朱孝天卻以檔期問題宣布取消演出。（圖／翻攝自小紅書）

朱孝天此次開唱本來就引來網友質疑，認為他的歌曲根本不夠開一場演唱會，而朱孝天也直球面對外界的不看好，在社群網站貼出釋出彩排影片，表示：「其實還挺多，請不用替我擔心，我的歌是夠唱整場，而且還有多。」並說除了演唱以前的歌曲，還準備了幾首新歌，還搶先曝光片段，讓粉絲們能先聞香。

單飛遇亂流1／朱孝天巡演突宣布取消　原因曝光粉絲一頭霧水

▲演唱會取消原因讓朱孝天的粉絲摸不著頭緒。（圖／翻攝自小紅書）

除了舉辦個唱令人好奇，朱孝天近期的發言也屢屢成為話題，他在直播中坦言跟團員們不熟，並說：「就是湊在一起聊聊天、在一起工作、唱唱歌、演演戲，會很開心，但是日常生活裡就是找不到點，已經有9年的時間，沒有跟他們3個聚在一起！」關於F4合體，他提到是五月天的經紀人艾姐多次邀請，並轉述阿信的想法，原來阿信認為年輕時所有的美好正在慢慢消失，他想把這些還留著的美好重新聚在一起，F4的合體就是其中一部分，朱孝天聽了之後才點頭答應參與演出。

單飛遇亂流1／朱孝天巡演突宣布取消　原因曝光粉絲一頭霧水

▲朱孝天近期在直播說的話屢屢成為話題。（圖／翻攝自微博）

單飛遇亂流1／朱孝天巡演突宣布取消　原因曝光粉絲一頭霧水

▲大S的離開對於F4來說也相當遺憾。（圖／翻攝自微博）

說到F4，一定也會聯想到「永遠的杉菜」大S，朱孝天透露F4合體前討論要唱什麼歌，有工作人員提到〈情非得已〉，周渝民便說：「這首歌再也不會快樂，因為熙媛走了。」讓人相當感傷。朱孝天也說大S是貫穿他們4人生命的女孩，他們都用不同的方式愛過大S，雖然後期不常聯絡，但大S的堅強與善良讓他非常難忘。

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