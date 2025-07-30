曾敬驊《我家的事》吃香蕉吃到吐！一家4口全入圍　演技怪物全家福現身

記者蕭采薇／台北報導

電影《我家的事》日前於台北電影節進行台灣首映，飾演一家四口的四位演員不僅在大阪影展拿獎，更是全數入圍台北電影獎，飾演媽媽的高伊玲榮獲北影影后殊榮。拍攝現場也發生不少趣事，包括曾敬驊為求畫面真實，竟然吃香蕉吃到吐。

▲曾敬驊為求畫面真實，最後「香蕉吃到吐」嚇壞導演。（圖／牽猴子提供）

《我家的事》在北影映後更在網路掀起熱烈討論，觀眾紛紛敲碗：「希望9月12日趕快到來，已經迫不及待進戲院了！」29日官方驚喜釋出正式版海報，畫面中一家四口站在紅磚老屋前合影，就如同我們每個人記憶中熟悉的「全家福」，充分展現出本片以「家」作為主軸的核心議題。



《我家的事》主場景依照導演潘客印真實家景取樣，並選在導演家鄉彰化的一棟透天老宅拍攝。電影由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪領銜主演，角色用春、夏、秋、冬四季命名，代表這一家人的生命流轉，彼此缺一不可，故事闡述看似平凡的一家人，其實是用盡力氣才能成為彼此生命中的陪伴。

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▲曾敬驊（左）在片中創造有別於過往的形象，高伊玲（右）則是以穿搭和說話語氣，精準演繹母親一角。（圖／牽猴子提供）

電影風格幽默中帶點惆悵，爭吵裡藏著不捨，細膩呈現出台灣家庭最日常卻也最深刻的樣貌，故事時間橫跨24年，對於演員表演與劇組執行都是極具挑戰的一次拍攝。 而演員與主創團隊的向心力及好感情，更是在拍攝期間就表露無疑，導演分享到：「每當拍攝到較重的情感戲時，我會陪著演員去散心平復情緒，過程中我們會互相分享彼此的人生經歷，像是穿越時空陪伴對方渡過人生最黑暗的時刻。」即使殺青後，感情卻沒有因此畫下句點，大家依然常常聚在一起，彷彿還在片場的日子從未結束。

▲曾敬驊拋開包袱，在《我家的事》中大膽突破。（圖／牽猴子提供）



拍攝期間現場也發生不少趣事，其中一件令所有工作人員印象深刻的，則是當紅新生代演員曾敬驊為求畫面真實，在拍攝其中一場吃香蕉的戲碼時堅持「來真的」，最後竟吃下兩大串香蕉，因此在導演一喊卡之後，立刻到一旁嘔吐。

導演潘客印嚇到當場直呼：「真的好怕他怎麼了！」但是吐完再上場，曾敬驊立刻展現鬆弛有度的喜劇演技，讓導演十分佩服他的敬業態度與實力。不只如此，曾敬驊也在片中大膽突破，其中一場於摩鐵洗澡的橋段，意外展現結實身材，讓觀眾笑稱：「我會衝著這段進戲院！」

▲藍葦華（左）、高伊玲（右），在《我家的事》中飾演夫妻檔，片中互動真實。（圖／牽猴子提供）



此外，影帝影后夫妻檔藍葦華與高伊玲，片場中互尬演技，多場張力十足的情緒戲，連現場工作人員都忍不住大讚：「太過癮了！」而飾演姊姊的金獎新人黃珮琪則展現控制力極高的演技，幾場壓抑情緒、眼淚在眼眶打轉卻不能落下的表演，渲染力極強，就連導演也忍不住誇獎她：「從短片《姊姊》到長片《我家的事》演技有爆炸性的成長。」