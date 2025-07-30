ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

沈玉琳「病因曝光」掛急診後陷昏迷
失敗也要硬撐的星座TOP3
沈玉琳疑腦水腫進ICU！老婆電話關機
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李宇柔 魏如萱 張予曦 車銀優 崔鉉碩 泫雅 朱孝天

曾敬驊《我家的事》吃香蕉吃到吐！一家4口全入圍　演技怪物全家福現身

記者蕭采薇／台北報導

電影《我家的事》日前於台北電影節進行台灣首映，飾演一家四口的四位演員不僅在大阪影展拿獎，更是全數入圍台北電影獎，飾演媽媽的高伊玲榮獲北影影后殊榮。拍攝現場也發生不少趣事，包括曾敬驊為求畫面真實，竟然吃香蕉吃到吐。

▲《我家的事》由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪領銜主演。（圖／牽猴子提供）

▲曾敬驊為求畫面真實，最後「香蕉吃到吐」嚇壞導演。（圖／牽猴子提供）

《我家的事》在北影映後更在網路掀起熱烈討論，觀眾紛紛敲碗：「希望9月12日趕快到來，已經迫不及待進戲院了！」29日官方驚喜釋出正式版海報，畫面中一家四口站在紅磚老屋前合影，就如同我們每個人記憶中熟悉的「全家福」，充分展現出本片以「家」作為主軸的核心議題。
 
《我家的事》主場景依照導演潘客印真實家景取樣，並選在導演家鄉彰化的一棟透天老宅拍攝。電影由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪領銜主演，角色用春、夏、秋、冬四季命名，代表這一家人的生命流轉，彼此缺一不可，故事闡述看似平凡的一家人，其實是用盡力氣才能成為彼此生命中的陪伴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《我家的事》由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪領銜主演。（圖／牽猴子提供）

▲曾敬驊（左）在片中創造有別於過往的形象，高伊玲（右）則是以穿搭和說話語氣，精準演繹母親一角。（圖／牽猴子提供）

電影風格幽默中帶點惆悵，爭吵裡藏著不捨，細膩呈現出台灣家庭最日常卻也最深刻的樣貌，故事時間橫跨24年，對於演員表演與劇組執行都是極具挑戰的一次拍攝。 而演員與主創團隊的向心力及好感情，更是在拍攝期間就表露無疑，導演分享到：「每當拍攝到較重的情感戲時，我會陪著演員去散心平復情緒，過程中我們會互相分享彼此的人生經歷，像是穿越時空陪伴對方渡過人生最黑暗的時刻。」即使殺青後，感情卻沒有因此畫下句點，大家依然常常聚在一起，彷彿還在片場的日子從未結束。

▲《我家的事》由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪領銜主演。（圖／牽猴子提供）

▲曾敬驊拋開包袱，在《我家的事》中大膽突破。（圖／牽猴子提供）
 
拍攝期間現場也發生不少趣事，其中一件令所有工作人員印象深刻的，則是當紅新生代演員曾敬驊為求畫面真實，在拍攝其中一場吃香蕉的戲碼時堅持「來真的」，最後竟吃下兩大串香蕉，因此在導演一喊卡之後，立刻到一旁嘔吐。

導演潘客印嚇到當場直呼：「真的好怕他怎麼了！」但是吐完再上場，曾敬驊立刻展現鬆弛有度的喜劇演技，讓導演十分佩服他的敬業態度與實力。不只如此，曾敬驊也在片中大膽突破，其中一場於摩鐵洗澡的橋段，意外展現結實身材，讓觀眾笑稱：「我會衝著這段進戲院！」

▲《我家的事》由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪領銜主演。（圖／牽猴子提供）

▲藍葦華（左）、高伊玲（右），在《我家的事》中飾演夫妻檔，片中互動真實。（圖／牽猴子提供）
 
此外，影帝影后夫妻檔藍葦華與高伊玲，片場中互尬演技，多場張力十足的情緒戲，連現場工作人員都忍不住大讚：「太過癮了！」而飾演姊姊的金獎新人黃珮琪則展現控制力極高的演技，幾場壓抑情緒、眼淚在眼眶打轉卻不能落下的表演，渲染力極強，就連導演也忍不住誇獎她：「從短片《姊姊》到長片《我家的事》演技有爆炸性的成長。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

曾敬驊我家的事藍葦華高伊玲黃珮琪

推薦閱讀

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」！　下午掛急診後陷昏迷

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」！　下午掛急診後陷昏迷

4小時前

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

5小時前

沈玉琳傳昏迷！疑因「猛爆性肝炎引發腦水腫」進加護　老婆芽芽電話關機

沈玉琳傳昏迷！疑因「猛爆性肝炎引發腦水腫」進加護　老婆芽芽電話關機

3小時前

詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況

詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況

5小時前

沈玉琳驚傳住進加護病房！　「暴瘦面色蠟黃」健康狀況令外界擔憂

沈玉琳驚傳住進加護病房！　「暴瘦面色蠟黃」健康狀況令外界擔憂

7小時前

沈玉琳傳進加護病房！　電視台證實《11點熱吵店》本周停棚

沈玉琳傳進加護病房！　電視台證實《11點熱吵店》本周停棚

4小時前

沈玉琳傳住加護病房「潘若迪陪伴在側」！　助理揭最新情況

沈玉琳傳住加護病房「潘若迪陪伴在側」！　助理揭最新情況

7小時前

沈玉琳健康亮紅燈！「才剛減掉17kg」全為了家人：要活久一點

沈玉琳健康亮紅燈！「才剛減掉17kg」全為了家人：要活久一點

5小時前

Lulu「日本機場鬧烏龍」！友求海關救援 她哭臉認錯：下次不敢了

Lulu「日本機場鬧烏龍」！友求海關救援 她哭臉認錯：下次不敢了

15小時前

泫雅突PO裸照！「上身全脫光」胸前青筋超清晰　大尺度照瘋傳

泫雅突PO裸照！「上身全脫光」胸前青筋超清晰　大尺度照瘋傳

7/28 08:10

被前男友嫌髒！莉莉艾倫曝遭「精神操控」還狂墮胎：記不清幾次

被前男友嫌髒！莉莉艾倫曝遭「精神操控」還狂墮胎：記不清幾次

2小時前

Melody請辭《熱吵店》2個月「轉行當老師」！宣布新身分：我要開課了

Melody請辭《熱吵店》2個月「轉行當老師」！宣布新身分：我要開課了

12小時前

熱門影音

短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！
Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光

Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味
東海變身「狂粉」衝上前 強抱WINNER昇勳...保鑣傻眼XD

東海變身「狂粉」衝上前 強抱WINNER昇勳...保鑣傻眼XD
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場
郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄
伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥

伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥
陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點

陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點
42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

F4鳥巢再合體！包圍朱孝天唱歌　仔仔突開車…阿信笑虧「老司機」

F4鳥巢再合體！包圍朱孝天唱歌　仔仔突開車…阿信笑虧「老司機」

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

汪蘇瀧突收回〈年輪〉演唱授權！　張碧晨爭是「唯一原唱」撕破臉

汪蘇瀧突收回〈年輪〉演唱授權！　張碧晨爭是「唯一原唱」撕破臉

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

江蕙高雄安可加碼〈甲你攬牢牢〉　被觀眾熱情感動：我快哭出來了

江蕙高雄安可加碼〈甲你攬牢牢〉　被觀眾熱情感動：我快哭出來了

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

大牙親回「被2電視台當不存在」　「月收僅1萬」認沒業配廠商找

大牙親回「被2電視台當不存在」　「月收僅1萬」認沒業配廠商找

看更多

【KTV會遇到的事情】飆高音遇「店員進門」　尷尬到瞬間唱不下去XD

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前10

曾敬驊《我家的事》吃香蕉吃到吐！一家4口全入圍　演技怪物全家福現身

2小時前41

被前男友嫌髒！莉莉艾倫曝遭「精神操控」還狂墮胎：記不清幾次

3小時前70

Somi半夜在家撞見悲泣女鬼！　超E人直接坐下開導「結局神展開」

3小時前80

《終極》五熊倒數兩個月卸貨　「甜曬孕肚照」揭曉寶寶性別

3小時前50

沈玉琳傳昏迷！疑因「猛爆性肝炎引發腦水腫」進加護　老婆芽芽電話關機

4小時前2655

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」！　下午掛急診後陷昏迷

4小時前40

國光女神公開4大擇偶條件　「羞曝尺寸重要性」網笑翻

4小時前40

港女星突病倒「拔罐放血」超嚇人　IG曬血跡照嘆：慶祝還有命

4小時前72

張捷苦笑認沒工作「報考職業駕訓班」　夏如芝真實反應曝光

4小時前1417

沈玉琳傳進加護病房！　電視台證實《11點熱吵店》本周停棚

讀者迴響

熱門新聞

  1. 沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷
    4小時前5255
  2. 魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」
    5小時前349
  3. 沈玉琳傳昏迷！疑因「爆性肝炎引發腦水腫」進加護病房
    3小時前10
  4. 詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況
    5小時前2610
  5. 沈玉琳驚傳住進加護病房
    7小時前5622
  6. 沈玉琳傳進加護病房！　電視台證實《11點熱吵店》停棚
    4小時前2817
  7. 沈玉琳傳住加護病房「潘若迪陪伴在側」
    7小時前4030
  8. 沈玉琳才剛減掉17kg：要活久一點
    5小時前182
  9. Lulu「日本機場鬧烏龍」！
    15小時前125
  10. 泫雅突PO裸照！「上身全脫光」大尺度照瘋傳
    7/28 08:101410
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合