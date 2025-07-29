《終極》五熊倒數兩個月卸貨　「甜曬孕肚照」揭曉寶寶性別

記者王靖淳／綜合報導

女星五熊（蔡頤榛）以台劇《終極一班》走紅，她在2020年嫁給圈外男友，今年2月底驚喜公開懷孕的喜訊，距離生產還有兩個多月的她，今（29）日開心地透過社群分享一系列近照，透露目前近況以及寶寶的性別。

▲五熊會在社群分享懷孕生活。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

五熊表示，兒子即將在兩個多月後出生，她感謝兒子的姑姑幫她拍了很多張照片，留下滿滿的愛，「我兒的姑姑幫我們拍了好多照片～滿滿都是愛。」她更透露，最近這一週自己幾乎都在休息和睡覺，雖然感到有些放鬆，但兒子在肚子裡卻十分活躍，似乎不受影響，「在兩個多月他就要出生了，這一週我幾乎都在睡覺 ～他倒是很活躍。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲五熊倒數兩個月生產。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）



談到懷孕晚期的感受，五熊坦言這是她的新挑戰，她已做好迎接未來忙碌生活的心理準備。她強調，儘管已有了預期的忙碌，但此刻的放鬆及休息對她來說仍非常重要。她更表示，孕期媽媽的情緒、放鬆與開心程度，將直接影響寶寶出生後的情緒及照顧的難易度，這讓她更注重保持正面和放鬆的心情。最後，五熊感慨提到，2025年對她而言是個特別的年份，未來也會懷念這段懷孕的時光。