霸氣金援小26歲男星！　于美人被問「姐弟戀」揭真實內幕

▲陳孟賢出道12年首次發行個人專輯，恩人于美人現身站台。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

陳孟賢自三立電視超級紅人榜節目出道，苦熬12年圓夢出輯《全球巨星》，綜藝大姐大于美人開心現身祝福，陳孟賢感恩透露當年于美人霸氣資助參賽經費，讓他有機會展露頭角，提到「姐弟戀」時事，2人被問有無發展機會？陳孟賢打趣笑說：「美人姐可以的話，我也可以。」于美人則幽默笑回：「跟我姊弟戀就不是報恩，是報仇。」一席話笑翻全場。

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▲▼陳孟賢噴淚感謝于美人提攜。（圖／記者湯興漢攝）



陳孟賢透露當年大學參賽紅人榜時，因兼職做房仲，被投資客詐騙貸款80萬，「當時是一筆大數目，畢業後每個月拼命籌錢還貸款，還要四處參加比賽，為了生活，我還去電子工廠當作業員。」從小琉球北上參賽每趟就要花5千多塊，讓他直言沒辦法再參賽，但于美人看到他相當珍惜舞台又懂得感恩，便霸氣出手：「不要怕，你下次再來參賽，經費我出。」讓他感念至今，于美人也笑說：「沒想到這個贊助開出一朵花，他現在成績很好。」

陳孟賢當場淚灑感謝于美人提攜：「如果沒有當時美人姐拉我一把，我可能就不唱了，也就沒有今天的我，我一直記住這份恩情。」而為了人生首張專輯，他也自掏腰包投入3百萬，同時還得負擔1千萬的房貸，坦言壓力爆棚，最近狂失眠，「有時候會喘不過氣來，加上兩個固定節目錄影，心力交瘁，咬牙也要撐下去。」

他自招現在單身至少12年以上，雖然婆媽粉絲很愛介紹女兒或親戚給他，但沒心力談感情，他表示：「遇過幾次好像有來電，近一步確認才坦承媽媽是我的偶像。」而離婚12年的于美人，現場和陳孟賢被送作堆，她直言對姐弟戀沒有辦法，更透露曾有老師跟她說：「晚年的時候的江上有相依。」但她自嘲是「千山鳥飛絕 萬徑人蹤滅」，笑說：「都是沒有人要走的路、沒有鳥要飛了，我已經封路了。」

