AV女優車站遇癡漢性騷擾、偷拍　「警察不願受理」她轟：敷衍了事

記者劉宛欣／綜合報導

日本AV女優瀧結菜近日在車站遭痴漢騷擾，然而事後向警方報案，竟遭拒絕受理。她日前透過X帳號發文，事發於7月上旬，她在電扶梯上遭到鹹豬手侵擾、偷拍，沒想到報案時，警方竟以種種理由拒絕受理案件，認為車站監視器一定有拍下相關畫面，貼文迅速引起熱烈迴響，網友紛紛留言支持她，並提供法律建議，希望她能透過律師提告維護權益。

▲瀧結菜在車站遇到癡漢。（圖／翻攝自瀧結菜X）

瀧結菜日前在X上發文寫下：「在車站的手扶梯上遇到痴漢和被偷拍的情況，去報警之後卻不被允許提出被害申告，該怎麼辦才好呢？」接著進一步抱怨警方「已經過了10天以上，打電話給警察，也都被敷衍了事，明明監視器一定有拍到的說。」在她發文開轟後沒幾天，警方態度有所轉變，她也馬上補充透露「我成功提出被害申告了。給偷拍加害者一句話：發抖著等吧！」

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▲瀧結菜發文指控警方態度消息。（圖／翻攝自瀧結菜X）

針對瀧結菜事件，台灣AV達人一劍浣春秋發表評論，指出部分人對AV女優的職業仍存在偏見，甚至對她們遭遇性騷擾嗤之以鼻。他認為瀧結菜勇敢揭露事件並利用社群為自己發聲，相當值得肯定，他強調「尊重」並非理所當然，而是需要透過自身努力爭取，此次事件同時引發網友對性騷擾問題及警察執法態度的廣泛討論。