王齊麟新婚1個月「認有摩擦」！　吵架先道歉：退一步海闊天空

記者孟育民／台北報導

羽球金牌國手王齊麟、蔡尚樺今（29日）出席台灣知識庫公益活動《會考制霸推手》，新婚1個月的王齊麟談起最近的生活，「身份不同但比賽還很多，而且還沒辦婚禮，所以拜完婚禮會有更深刻的感受。」他透露，婚禮預計明年，目前打算先以拍婚紗為主，「8月我就要去法國，接下來到11月才有一些空檔，所以會趁那時候安排拍照。」

▲蔡尚樺，王齊麟出席公益活動。（圖／記者周宸亘攝）

王齊麟新婚後仍忙著比賽，他提到十元偶爾會陪他去，「除了怕被說閒話，自己也希望更專注在比賽當中，有些真的比較近像香港就可以。」如今小倆口同居生活難免會有摩擦，「還是會有意見、觀點不合的時候，但吵架不一定是不好，就是把彼此的想法說出來。」

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▲王齊麟分享新婚生活。（圖／記者周宸亘攝）

王齊麟表示自己吵架時會一直想試著跟對方講道理，如今越來越會道歉，「我先道歉我再慢慢了解，道歉不一定是輸，退一步海闊天空。」十元先前透露想生雙胞胎，王齊麟說目前生子計劃順其自然，有好消息會跟大家說，「不管兒子、女兒都都好。」在一旁的蔡尚樺則說王齊麟成為人夫後將重心更放在家庭身上、有更加成熟穩重的感覺。