詹仕偉男團單飛後曝喜訊！　自掏腰包6位數：一度卡關

▲ 詹仕偉Snoopy受邀香港開唱。（圖／我在娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

詹仕偉Snoopy於2018年以C.T.O男團成員出道，今年邁入出道第七年，斥資6位數打造首支粵語個人單曲〈U-U-U〉，也受邀參與「蘭桂坊夏日Goooal」音樂節，封街熱力演出、重返曾努力過的地方，氣氛格外溫馨，現場逾百名歌迷到場支持，讓他相當感動，他表示香港就像第二個家，當年在此認識的朋友與感受到的溫暖至今難忘。

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▲▼ 詹仕偉Snoopy到香港拍攝新歌MV。（圖／我在娛樂提供）



他這次首度挑戰粵語歌曲，因粵語咬字困難，錄音一度卡關、甚至萌生放棄念頭，最終仍堅持住自己的承諾，錄音四次完成，這首歌不只是語言挑戰，更是他對歌迷「一定會唱粵語歌」的承諾兌現，除粵語版，也同步錄製中文版〈迷霧失重〉，盼以音樂陪伴每位在城市中努力生活的人。

MV也特別回到香港拍攝，不僅取景緊扣個人成長軌跡，更邀請不同階段的夥伴與粉絲入鏡，MV推出後，在香港14間百貨同步播放，尖沙咀、旺角、銅鑼灣、Times Square皆可見其身影，他也趁演出空檔親自走訪多處播放點「巡視」，並與畫面合照留念，重溫這座城市給予的溫暖，他表示這支MV不只是作品，更是一份感謝，用畫面記錄這些年同行的每段時光。



即使面對高額製作成本，他仍自掏腰包投入製作，只為不辜負長期支持的歌迷，從主持、戲劇到創作，他用行動回應七年來的陪伴，而〈U-U-U〉正是他獻給這段旅程與粉絲的一份心意，他也興奮表示下一首新歌即將推出，一定不會讓大家等太久。

