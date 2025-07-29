胡瓜《下面一位》合體72歲曾志偉「破百萬觀看」！抓住3流量密碼

記者陳芊秀／綜合報導

66歲綜藝天王胡瓜開設YouTube頻道《下面一位》，找來不同世代名人明星當嘉賓，近期影片前進香港，合體72歲綜藝大咖曾志偉，影片公開不到兩週，觀看數突破135萬，是頻道開設以來第3支破百萬觀看的影片，數字還在飆。

▲胡瓜《下面一位》前進香港，合體72歲綜藝大咖曾志偉，影片破百萬觀看。（圖／翻攝自YouTube）

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年過半百的胡瓜跨界變YouTuber，每次拍片主題挑戰「第一次」都創下流量佳績，包括第一次沒助理陪伴獨自出門，第一次辦老人卡，這次挑戰第一次自己出國飛香港。他也展現超強人脈，請出曾志偉當地陪，兩人因合作朱延平電影《大頭兵》相識，一見面話題不斷，還脫口問起「你以前住的海港那一個小房間還在嗎」，曾志偉接話「對呀你帶很多女孩子進來」，他笑回「那是你……」，雙方大開玩笑百無禁忌。

▲胡瓜找曾志偉當地陪遊香港，影片上線兩週已經破135萬。（圖／翻攝自YouTube）

胡瓜與曾志偉在香港街頭邊走邊聊，還造訪香港視后唐詩詠開設的超人氣麵包店「33 CUBREAD」，曾志偉更難得在鏡頭前暢談在香港、台灣拍電影的秘辛。

網友直呼這集太狂，「瓜哥面子真的夠大，看到老友們碰面聊天話當年好好笑」、「看到這樣的節目很棒，談話內容細數以前的電影其實都看過，好懷念以前純樸容易滿足的年代」、「這集真的好好看，我快笑死了~~~謝謝瓜哥和志偉大哥帶給我們真誠又幽默的歡樂」、「只有瓜哥可以找這麼大咖的來賓吧」、「瓜哥＆曾志偉已經變成景點，周圍圍觀的真多」。影片吸引各年齡層網友來朝聖，除了難得合體曾志偉拍YT，加上兩人爆料拍片內幕勾回憶殺，還有胡瓜雖被稱天王，每次出門與路人互動都像在和朋友聊天，親切度破表，都是助攻觀看數飆升的原因。

▲胡瓜認識曾志偉快40年。（圖／翻攝自YouTube）