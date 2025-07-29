韓綜一日警察「拍到違法店面」沒發現！　播出4天後刪畫面：已通報

記者張筱涵／綜合報導

南韓YouTube節目《Workman》旗下單元《WorkDOL》最新一集中，拍到門口直接寫著「非法護照開卡」的店家而引發爭議，製作單位在影片上線4天後，緊急將相關畫面刪除。

▲店家門口以簡體字寫「非法護照開卡」引爭議。（圖／翻攝自韓網）



這段爭議片段出自7月24日上線的影片《我是菜鳥警察，居然要去加里峰洞！？》，由女團Billlie成員Tsuki擔任一日巡警，跟著實際警察巡邏首爾加里峰洞。在巡邏過程中，鏡頭拍到一間通訊行門口標示寫有「非法護照開卡」的中文字，意指提供「非法護照卡開通手機號碼」服務，疑似非法讓幫助外國人辦理手機門號，引起網友熱議。

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對此，《WorkDOL》製作單位在7月28日表示，已將涉事畫面刪除，並向觀眾說明：「有關特定商家的資訊已通報給管轄警局，影片中該段內容已移除。」

爭議畫面中，可見警察走進該通訊行時，原本店內的數名顧客見狀後慌忙離開，而店主露出尷尬表情。製作單位更在該畫面加上「把我的客人還來！」的字幕，雖然該段已被刪除，但不少觀眾質疑，當地是否存在針對非法滯留外國人的違法開通手機業務。

此外，影片中也呈現加里峰市場內部部分商家對警方的不滿。一名店家對Tsuki與警察大聲抱怨：「你們待上一整天看看，加里峰市場一天不會有一百人來，警察把中國人全抓走了，整條街都是空店面，這國家完蛋了。」對此，隨行警察則回應：「最近我們確實逮捕了一些非法滯留者。這個市場主要由中國人消費，他們一走，業績也受到影響，所以部分人對我們感到不滿。」

此次事件反映出韓國當地部分社區與警方在執法與經濟影響之間的緊張關係，而製作單位是否該拍攝與播出此類敏感畫面，也引發輿論討論。