謝京穎曾是中華啦啦隊正妹！　「合體2本土劇演員」短片觀看爆了

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》話題不斷，劇情甜虐交織，收視穩居冠軍。其中謝京穎飾演的「楊可薇」，一出場就以古靈精怪、直球式告白的性格擄獲觀眾芳心，與洪浩竣飾演的「林銘賢」組成歡喜冤家「薇賢CP」，成為劇迷心中的新一代萌鬥情侶代表。

▲謝京穎與洪浩竣在《好運來》組成「薇賢CP」，愛鬥嘴日常不間斷。（圖／民視提供）

謝京穎分享，日前劇組拍攝場景來到颱風過境後的海邊，她自嘲兩人戲外也如「薇賢CP」精神上身，笑說「哪邊危險就往哪邊衝」，不過她也強調現場拍攝都有專人把關安全，團隊非常細心謹慎。

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▲謝京穎與洪浩竣在《好運來》組成「薇賢CP」，愛鬥嘴日常不間斷。（圖／民視提供）

反倒是洪浩竣在追求謝京穎的劇情中，被導演設計穿起厚重西裝，學劇中爸爸倪齊民的「長輩戀愛招式」，在烈日下狂冒汗，只為搏謝京穎一笑，讓她直呼「太敬業了啦！」還笑說兩人不只在戲裡愛鬥嘴，連拍攝現場也像在玩「整人遊戲」。

▲謝京穎與洪浩竣在《好運來》組成「薇賢CP」，愛鬥嘴日常不間斷。（圖／民視提供）

不只演戲表現搶眼，謝京穎近期還搖身一變成為劇中「舞蹈擔當」，利用空檔揪來曾子益、程雅晨拍攝短影音，展現專業啦啦隊舞技。影片上線後迅速引爆話題，短短幾天就突破20萬觀看次數，獲得大票粉絲熱烈留言按讚。

▲謝京穎揪來曾子益、程雅晨拍攝短影音。（圖／民視提供）

謝京穎開心表示「很感謝大家的支持，我有啦啦隊背景，也很喜歡跳舞，現在慢慢摸索社群影音創作，覺得可以用不一樣的方式陪伴大家，是很幸福的事。」

▲謝京穎揪來曾子益、程雅晨拍攝短影音。（圖／民視提供）

從劇中表現到戲外互動，謝京穎正能量滿滿，不僅是《好運來》裡的甜心女主角，也成了帶動社群熱潮的新生代女力代表。她謙虛地說「演戲是我熱愛的事，但更開心的是看到觀眾被我們的故事療癒、被角色逗笑，還可以可可愛愛的楊可薇，可以好好的發揮，謝謝大家。」

▲謝京穎與洪浩竣在《好運來》組成「薇賢CP」，愛鬥嘴日常不間斷。（圖／民視提供）