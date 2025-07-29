李至正被吳慷仁舔兩點「大尺度床戲」遭嫌太用力　曝細節：想掐死他

記者黃庠棻／台北報導

模特兒出身的男星李至正有著四分之一的外國人血統，擁有混血的深邃五官以及高大帥氣的身材，讓他一出道就擄獲許多粉絲的心，近日他在CATCHPLAY原創劇集《親密之海》與吳慷仁飾演同志愛侶，兩人有許多親密戲，今（29）日出席該劇媒體聯訪，也分享了拍攝的趣事。

▲李至正出席《親密之海》媒體聯合訪談。（圖／記者黃克翔攝）

李至正在《親密之海》飾演教授Patrick，與吳慷仁飾演的「阿榮」是一對同志情侶，戲裡一開頭就有露骨親密戲，甚至他還有背部全裸、大方露臀的戲碼，他在今（29）日訪問時透露，這是第一次拍戲尺度這麼大，身邊友人看完之後都笑虧他「屁屁很白」、「趴著的時候很大」。

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▲李至正在《親密之海》與吳慷仁飾演愛侶，有許多親密戲。（圖／CATCHPLAY+提供）

不僅如此，李至正也談到與吳慷仁的床戲，坦言兩人一開始穿著裸色內褲保護，但因為有些動作的需求，改成跆拳道的護擋，沒想到材質過於堅硬，讓他被對方抱怨「可不可以不要衝那麼用力」。另外，兩人在劇中有一場舌吻的戲碼，他透露這是「劇本上沒有的橋段」，是吳慷仁與他溝通之後的成果。

▲李至正在《親密之海》與吳慷仁飾演愛侶，有許多親密戲。（圖／CATCHPLAY+提供）

對於加戲的舌吻劇情，李至正近一步透露，該場戲除了舌吻之外，吳慷仁一路舔了他的正面，從乳首到腹肌都被舔過一遍，沒想到這段戲碼最終被導演整段剪掉，笑說「不會覺得可惜，如果放進正片的話會太刺激」，而他為了在親密戲呈現好身材，幾乎沒有吃東西，因此在拍攝當下只有一個念頭，就是「好餓」。

▲李至正在《親密之海》與吳慷仁飾演愛侶，有許多親密戲。（圖／CATCHPLAY+提供）

此外，李至正坦言自己在吳慷仁還沒出道前就相識，兩人認識的時間很久，表示對方私底下跟工作狀態差很多，在拍攝期間常常會通電話、討論劇本，直呼「他一扯到工作，還是會讓人很不習慣，會很想掐死他」，透露某一次電話一講就是兩小時，不過他仍感恩好友不吝嗇分享演技、經驗等，笑說「很慶幸對手演員是他」。

▲李至正出席《親密之海》媒體聯合訪談。（圖／記者黃克翔攝）