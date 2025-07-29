babyMINT成軍1週年！　密謀「重磅驚喜」嗨喊：蓄勢待發了

▲babyMINT成軍滿1週年。（圖／華研國際提供）



記者翁子涵／台北報導

女團babyMINT成軍滿1週年，將於8月3日在信義區舉辦限定舞蹈快閃活動，並特別拍攝經典曲目〈hellokittybalahcurri〉的舞蹈版MV，這首出自選秀節目「未來少女」的經典曲目，日前也成功突破百萬點閱，成為該節目首支、也是唯一一支破百萬的影片，丞妘激動表示：「超級激動！！我會很想去跟大家一起吃一頓麻辣鍋來慶祝！」

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▲▼babyMINT拍攝舞蹈版MV。（圖／華研國際提供）



對於這次一週年MV拍攝，全團都已蓄勢待發，粼粼笑說：「舞蹈蓄勢待發，難忘的會是你們的笑容跟應援吧。」丞妘則自爆排練時「呈現迷路狀態」，但一切都準備就緒：「真的要回饋給大家了的感覺！」vikky則直球告白：「我相信很多B.I.U.們也等著我們拍MV，終於等到了！」



成員們也分享近況，戲劇課、唱歌課、寫歌練舞全面進行中，熙妍透露私下忙著準備cosplay，「雖然檯面上比較少見面，但我一直都在準備更好的自己。」而栩栩則許下暖心願望：「希望下一次的兩週年，也會有你們繼續陪伴！」

