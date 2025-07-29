千萬網紅遭禁言！2大咖歌手「因她1句話」鬧翻…網預告最慘下場

記者陳芊秀／綜合報導

大陸超人氣網紅女歌手「旺仔小喬」（本名：喬鏝凝）以不露臉唱歌走紅，在抖音高達2344萬粉絲追蹤，然而所有相關社群29日突然遭到各平台禁言、被禁止關注。而她日前的言論，導致兩位大咖歌手汪蘇瀧、張碧晨因歌曲原唱爭議鬧翻，破千萬追蹤的帳號目前遭禁，陸網挖出更多爭議，揣測最慘下場將遭封殺。

▲千萬網紅歌手「旺仔小喬」遭各平台禁言、禁止關注。（圖／翻攝自微博）

據《藍鯨新聞》報導，旺仔小喬不只遭禁言，微博，抖音及小紅書帳號也同步被施以「禁止關注」的處置。她的抖音粉絲數從原本的2344萬驟降至1906萬，短短12天內流失超過438萬粉絲，顯示事態嚴重。

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▲「旺仔小喬」微博被禁言。（圖／翻攝自微博）

爭議1：一句話讓兩大咖歌手鬧翻

▲張碧晨、汪蘇瀧鬧翻，導火線是網紅旺仔小喬的言論。（圖／翻攝自張碧晨、汪蘇瀧微博）

旺仔小喬在過去的發言中，多次強調陸劇《花千骨》插曲〈年輪〉的唯一原唱是張碧晨，引發張碧晨與汪蘇瀧雙方對歌曲版權解讀的衝突，最終10年合作關係破裂，汪蘇直接收回演唱授權，張碧晨工作室發文告別歌曲時，曾寫下「一場源於某博主的輿論爭議，意外將一首陪伴聽眾十年的好作品推向風口浪尖……」，兩位歌手的合作因此出現裂痕。而她26日曾發表道歉信，向相關人士致歉，但道歉文內容向套用模板，更被質疑沒有正面回應任何一件事。

▲「旺仔小喬」發文道歉，但是被質疑套模板。（圖／翻攝自微博）

爭議2：涉侵犯隱私

旺仔小喬遭到禁言處分，原因是「違法行為與惡性糾紛」。外界分析她遭禁言非因單一事件，根據陸網列舉，她曾在直播中公開素人微信號並煽動粉絲攻擊，涉嫌違反《網絡安全法》及《治安管理處罰法》。

爭議3：涉暴力威脅

旺仔小喬更被指控與其母親帶領多名壯漢深夜堵住離職員工住處，實施斷水斷電等威脅行為。此外，她被控篡改合約條款，以「侵犯商業秘密」為由，向多名前員工提出高達30萬至500萬人民幣（約台幣124萬至2070萬元）的賠償金。

爭議4：演唱會被控割韭菜

▲「旺仔小喬」要舉行蒙面演唱會。（圖／翻攝自微博）

旺仔小喬在上海舉行蒙面演唱會，全程不露臉，票價在268至968人民幣（約台幣1109元至4008元），但是在90分鐘的演出中，有75%皆為翻唱歌曲，只有7首是原創作品，演唱會僅90分鐘，被質疑「用神秘感斂財」。後來演唱會宣布延期。

爭議5：歌曲涉嫌抄襲

旺仔小喬發表的原創歌曲〈為敵〉、〈探尋者〉被質疑涉嫌抄襲梁靜茹的〈慢冷〉和汪蘇瀧的〈耿〉，音樂伴奏也很相似，引發音樂博主進行比對分析。甚至演唱會也遭質疑假唱。

旺仔小喬的爭議事件越挖越多，29日被社群平台禁言，部分網友「這種處罰下去，整個網紅生涯怕不是都要涼了……」、「再這樣下去估計就要退圈了，甚至身敗名裂」、「不是我們對她太苛刻，而是之前對她太寬容，讓她誤以為網紅可以為所欲為」。更有人預測「估計過幾天，就要被全網封禁了」。

▲網友預測「旺仔小喬」下場。（圖／翻攝自微博）