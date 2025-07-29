鳳小岳組團8月開唱！　自招「很難入世」：繳稅保險都不會

▲ 鳳小岳&壓克力柿子成團後推出首支單曲。（圖／硬柿子有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

鳳小岳&壓克力柿子推出成團後首支單曲〈只想對你唱首鄧麗君〉，鳳小岳日前受邀錄節目《只能喝酒的圖書館》，展現私下真性情的一面，近期鳳小岳與團員們每天忙碌練團，為了8月8日台北Legacy以及22日台中Legacy「鐵漢柔情」專場，四人非常期待新歌首唱，一起實現表演現場的心靈療癒搖滾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 鳳小岳&壓克力柿子8月將開唱。（圖／硬柿子有限公司提供）





從小在街頭藝人父母的浪漫愛情故事中長大，鳳小岳表示：「父母親的戀愛故事太浪漫了，都是街頭藝人的兩人是在巴黎認識的。」他很感念父母都是努力成為讓生命不留遺憾的人，自己也深受影響希望老的時候還能保有赤子之心，找到自己可以發光的樣子，保持那份想要「自找麻煩」的浪漫，放手一搏做做看，「因為最大的恐懼，永遠是從來沒有嘗試過。」

不過鳳小岳也坦言自己的困難點是「很難入世」，舉凡繳稅、買保險、考駕照等等，跟體制有關的事情，一開始對他來說都好難，笑言自己是個「商務藝術家」，而老婆現在是樂團經理，常會碎念他忘詞，自己則從演戲到跨入樂團做音樂，現在人生最大的恐懼是沒有找到對的方向往前走，也很害怕想分享的事情根本沒什麼人在乎，不過他說與其被未實現的夢想如鬼魂般纏繞一輩子，「不如放手去闖一闖吧。」

