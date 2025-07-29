歐漢聲撇婚變「親曬1家3口合照」：忙著幸福！　陸網挖出他打鼾片

記者陳芊秀／綜合報導

藝人歐弟（歐漢聲）2021年結束與鄭雲燦近7年的婚姻，去年（2024）8月登記再婚，不料新婚不到一年，被週刊傳出婚變分居，他透過限動動態曬出一家三口合照，親回：「不好意思，忙著幸福快樂，沒空解釋！」而他被傳婚變與睡覺鼾聲有關，過去在陸綜熟睡的影片也被挖出。

▲歐漢聲親撇婚變：「不好意思，忙著幸福快樂，沒空解釋！」（圖／翻攝自IG）

據《鏡週刊》報導，歐漢聲鼾聲「如電鑽般擾人，引發陸網議論。他在大陸娛樂圈知名度高，曾參加人氣綜藝《奔跑吧兄弟》第一季，當時在房間熟睡，打呼聲令節目嘉賓林更新大吃一驚，節目更打上字幕形容「工地現場」。他的打呼聲宛如電鑽，令睡在對面鄧超坦言「我根本無法入睡」，苦笑說：「我們明天還有繁重的任務，一晚上全毀了，我們根本睡不著覺，我代表所有《跑男》抗議在這樣的地方睡覺。」後來他在大陸還有「電鑽之神」的稱號。

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▲陸網挖出歐漢聲參加陸綜，晚上熟睡打鼾的片段。（圖／翻攝自微博）

▲鄧超睡歐漢聲面對，苦笑說無法入睡。（圖／翻攝自微博）



歐漢聲再度成為大陸熱搜人物，網友輪番留言談論「希望好好的呀！婚姻不易，互相包容扶持」、「看過跑男的都知道他打呼嚕聲音像電鑽」、「能把這鼾症去治療一下嗎」、「想起他上跑男的時候」。他的經紀人回覆《ETtoday星光雲》：「子虛烏有，瞎說，謝謝大家關心，他們很好。」