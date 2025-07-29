葉珂回應做作登熱搜　「你是蘋果就不要強迫自己變成一個梨」

記者劉宜庭／綜合報導

大陸網紅葉珂2024年高調認愛大15歲的男星黃曉明，之後卻接連傳出負面傳聞，感情狀態令外界霧裡看花。同年11月，她宣布退出網路，直到近日才正式復出，面對外界批評「做作」，她近日開直播親自做出回應，認為無需為了別人變成自己不喜歡的樣子。

▲葉珂近期復出螢光幕前。（圖／翻攝自葉珂微博）

關鍵字「葉珂回應做作」今（29日）登上微博熱搜榜，主要內容是她近日在直播時看見有網友留言「姐姐，我也總是被人罵做作，怎麼辦？」她在影片中坦言，雖然被說做作確實會讓人難過，但更重要的是要接受自己本來的性格，不必為了討好別人而強迫改變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉珂比喻：「你是一個蘋果就不要去強迫自己變成一個梨。」她鼓勵大家不要為了迎合他人而失去自我。她也說，生活中難免會遇到擁擠的半山腰，但只要努力向上攀登，總能找到更好的地方。關於「做作」的標籤，她表示，雖然有些人可能不喜歡這樣的個性，但仍有許多人能理解她的真實與堅持，並呼籲大家要勇敢做自己喜歡的樣子。

▲黃曉明、葉珂感情狀態令外界霧裡看花。（圖／翻攝自微博）

另外，對於外界質疑短期復出的聲浪，葉珂也曾在26日的直播正面回應：「我還是得出來工作的，人永遠不要對賺錢有羞恥心。」強調只要不伸手要錢，任何工作都值得尊重。