「變有錢也不會改的窮人習慣」　狄志為列9點掀起熱議

記者張筱涵／綜合報導

藝人狄志為近日透過社群發文，透露自己正面臨私人臉書帳號遭盜用的困擾，導致整晚輾轉難眠，情緒難免低落。但他也坦言，正是身邊朋友的陪伴與協助，才能穩住心情，重新振作：「正能量除了靠自己，也得靠朋友，我感恩各位。」

▲狄志為。（圖／翻攝自FACEBOOK／狄志為）



狄志為回想這幾天：「日子總得繼續過下去，正能量還是得靠自己找，但也很感恩這兩天一直幫我找方法，聽我訴苦的朋友。剛好週二錄影的主題，要聊『那些就算變有錢也不會改掉的窮人習慣』。我邊整理邊想，其實很多時候這些習慣不是小氣，而是一種『生活選擇』。

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接著，狄志為表示，自己始終保留著許多簡約但實用的習慣，例如離開房間時會隨手關燈，這對他來說不只是節能，更是一種環保意識；生活用品如牙膏、洗髮精等都會用到最後一滴，雖不至於加水稀釋延用，但也不浪費一絲一毫。他也喜歡逛清倉區或百元商店，在日本甚至曾以100日圓購入老花眼鏡，一口氣買十幾支也不過四百多元，「掉了也不心疼」。

日常中狄志為也會重複使用容器，像是出門會用保特瓶裝水，就算弄丟了也不覺得可惜。購物方面，他習慣到大賣場購買大包裝商品，認為長期下來更為划算；工作日也會從家裡帶便當或自備零食飲料，強調這不是為了省錢，而是「比較方便」。當他在市場遇到3%至5%的折扣時，也會使用折價券，但不會特地為了省那一點錢而跑一趟。他強調，買東西最在意的是單位價格，而非整體金額；而對於還能使用的家電、衣物等物品，他傾向維修繼續用，像是提袋、禮物紙、塑膠袋這些小物，只要還能用就會保留下來。

不過他也坦言，某些被視為「節省極致」的作法則無法接受，像是把洗澡水或洗菜水拿來沖馬桶，對他來說，「日子不需要過得那麼緊繃」。

狄志為認為，這些習慣乍看之下像是「窮人思維」，但其實是一種對生活選擇的堅持，也是一種節奏與價值的展現。他引用美國非營利機構Confronting Poverty的研究指出，多數人一生中多少都會經歷財務困難，因此節省的習慣常常會延續，即使生活改善也不會改變為：「這些小習慣，其實是一種留著的底氣。該花的就花，該省的也不浪費。讓日子過得更踏實，比什麼都重要。」

貼文曝光後，引來許多網友留言共鳴與鼓勵，有人表示：「這些都是好習慣，不是小氣，是珍惜資源」、「節省是種美德，也是愛地球的表現」、「家裡只有兩人，就該精準買不浪費」、「我去日本也會去大創買老花眼鏡，方便又划算」。也有粉絲留言為他打氣：「志為哥辛苦了，帳號一定會找回來」、「相信一切都會越來越好，因為你一直是最溫暖的人」。

【狄志為臉書全文】

正能量除了靠自己 也得靠朋友，我感恩各位

今早睜開眼看到陽光，心裡默默覺得，或許它在提醒我「雨過會天晴」。雖然心情難免低落，一整晚還是沒睡好，臉書私人帳號還在努力搶救，但該做的事我都會一一處理，也真的很感謝大家的關心。日子總得繼續過下去，正能量還是得靠自己找，但也很感恩這兩天一直幫我找方法，聽我訴苦的朋友。

剛好週二錄影的主題，要聊「那些就算變有錢也不會改掉的窮人習慣」。我邊整理邊想，其實很多時候這些習慣不是小氣，而是一種「生活選擇」，講幾個我自己一定會保留的

1.離開房間隨手關燈：對我來說這是環保，不只是省錢。

2.用到最後一滴，牙膏、洗髮精我都會擠到最乾淨，卻不會為了多用兩天而加水稀釋。

3.清倉區優先：有時真的能撿到好東西。去日本我一定會逛百元店，上次買老花眼鏡，一支才 100 日圓，掉了也不心疼，我一次買十幾支也不過四百多塊。

4.容器重複利用：看情況使用。有時出國或今天出門東西比較多，我就拿保特瓶裝水，掉了也不可惜。

5.買大賣場商品：量大單價低，長期下來很划算。

6.上班時偶爾從家裡帶便當，或自備零食飲料，主要不是怕花錢，而是比較方便。

7.買東西時發現折扣折價券：比方去市場多個 3%-5% 的折扣，我就會用，但不會特地為了折扣跑一趟。

8比較單位價格：買東西我總習慣看單位價格，這才是精算。

9.修補與重複使用：家電、衣物只要還能用，我會修；提袋、禮物紙、塑膠袋能重複用我就留。

但也有一些我真的做不來，例如「清洗蔬菜或洗澡水拿去沖馬桶」這種，對我來說日子不必過到那麼緊繃。

我覺得這些看似「窮人習慣」，其實也是一種生活哲學。重點不是死守節省，而是讓生活更有效率，也更懂得珍惜。根據非營利機構 Confronting Poverty 的研究，其實大部分人一生中都會經歷某種程度的拮据，因此許多節省習慣跨越階層，甚至收入改善後也會繼續保持。

如果換個角度看，這些小習慣其實是一種「留著的底氣」：能花錢的地方不委屈自己，能省下來的地方也不浪費。或許日子過得踏實，比什麼都重要。

那你呢？有哪些「就算有錢了也不會改」的習慣？

這篇是我寫好 請我粉專小編幫忙po文的，我再用私帳跟各位互動，祝大家順心