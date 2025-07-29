胡瓜除夕節目創收視新高「再攜手推新檔」　周末綜藝恐迎大洗牌

▲綜藝大哥胡瓜又有新動向，據悉已計劃在華視周末黃金晚間時段開設全新綜藝節目。（圖／趙文彬攝／CTWANT）

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綜藝大哥胡瓜又有新動向，不是YT、不是實境秀，而是大型綜藝節目。時報周刊CTWANT掌握獨家消息，胡瓜懸宕已久的新節目，將在今年10月正式開錄，未來入駐華視周末晚間時段，讓原本已有長壽綜藝節目《天才衝衝衝》的華視，再添收視保證。不過胡瓜新節目入主周末晚間黃金時段，屆時也將引發骨牌效應，勢必造成收視排行大洗牌。

胡瓜今年和徒弟歐漢聲、陳亞蘭、許效舜、澎恰恰，一同主持華視除夕特別節目《金蛇守歲迎新春》，創下收視新高，他在節目記者會上透露不排除未來雙方會有其他合作機會，不過7月胡瓜面對媒體追問與華視合作進度時，他卻改口表示明年仍會繼續主持華視除夕特別節目，新節目可能得再等等。殊不知胡瓜早已鴨子划水，早已確定入主華視合作周末大型綜藝節目。

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▲胡瓜（中）今年主持華視除夕特別節目《金蛇守歲迎新春》，創下收視新高。（圖／趙文彬攝／CTWANT）

當時胡瓜表示「有一個新節目馬上要做，但還有一成有變數 這幾天會知道，有一個節目10或11月要宣布」，據了解兩個新節目分別與女兒小禎、兒子胡釋安一起主持的《胡來旅行社2》，另一個就是10月正式開錄的華視周末全新綜藝節目。

開心透露今年除夕將會橫跨華視、民視兩台的胡瓜，或許是與民視心中大石已放下，就算被媒體問到除夕回娘家民視主持時，他依舊是滿臉笑容回應說：「那是我的家，怎麼會是回娘家呢！」看似與民視感情已回溫的同時，卻又在華視另闢新戰場。而胡瓜節目一向穩居收視冠軍，屆時新節目正式播出，一定會引發骨牌效應。

▲胡瓜（右）領軍主辦《鑽石舞台之夜》演唱會，將在8月2、3日移師台中舉辦。（圖／趙文彬攝／CTWANT）

在演藝圈資料超過40年的胡瓜，當年就是自華視主持發跡，由他主持的《鑽石舞台》、《百戰百勝》、《金曲龍虎榜》、《紅白勝利》與《連環泡》都曾創下收視第一的好成績。胡瓜曾在《鑽石舞台之夜演唱會》記者會上表示，《鑽石舞台》是自己主持的第一個綜藝節目，對他特別有意義，所以才會特別將名字沿用至演唱會，如今胡瓜確定重返華視周末節目時段，果然舊愛還是很美。

對於胡瓜將接下華視周末黃金時段新節目一事，丁柔安回應本刊表示： 「有任何消息等電視台宣布。」

▲胡瓜帶著女兒小禎、兒子胡釋安，首度接下實境秀《胡來旅行社》。（圖／侯世駿攝／CTWANT）

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